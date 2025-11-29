Se retrasa el inicio de la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo

Este sábado es un día relevante para el fútbol de la región porque se define al nuevo campeón de la Copa Libertadores. En el Estadio Monumental de Lima, Palmeiras y Flamengo disputarán un duelo único para dirimir al flamante monarca del continente.

El duelo sufrió hace instantes una alteración en su planificación inicial. Inicialmente, el partido estaba programado para las 16.00 horas de Perú (18.00 horas de Chile), sin embargo debió sufrir una modificación. De manera oficial, la Conmebol informó que el arranque del juego se retrasa en 15 minutos.

“¡Atención! El partido comenzará 15 minutos más tarde del horario establecido”, informaron, de manera escueta, las redes oficiales de la Copa Libertadores. En efecto, la dificultad del tráfico en la capital peruana alteró los planes a nivel organizacional. Por lo tanto, se vieron obligados a mover el horario y comenzar a las 16.15 hora local (18.15 de Chile).

‼️🇧🇷 ¡Atención! El partido comenzará 15 minutos más tarde del horario establecido.



🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/IA9BJoHiVW — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) November 29, 2025

Erick Pulgar será titular en el Mengao. El mediocampista chileno aspira a ganar su segunda Libertadores con el elenco carioca. El once de Filipe Luís tiene a Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Pulgar, Jorginho; Carrascal, De Arrascaeta, Samuel Lino; y Bruno Henrique. Mientras que el Verdao formará con Carlos Miguel; Fuchs, Gómez, Murilo; Khellven, Veiga, Pereira, Piquerez; Allan, Vitor Roque y “Flaco” López.

El ganador del cetro clasificará para la Copa Intercontinental y también asegurará boletos para el próximo Mundial de Clubes.