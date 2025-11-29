BLACK SALE $990
    Manuel Pellegrini calienta el derbi entre el Betis y el Sevilla de Alexis Sánchez: “Siempre hay un ambiente hostil”

    El Ingeniero conversó con los medios españoles en la antesala del partido más importante de Andalucía. Lamentó las bajas de su plantel, así como también la de Gabriel Suazo, que no estará en la vereda de los nervionenses.

    Vicente GonzálezPor 
    Vicente González
    Manuel Pellegrini adelanta el clásico entre Betis y Sevilla. Foto referencial. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Se palpita el derbi andaluz en España, con duelo de chilenos incluido. Este domingo, a las 12.15 horas, el Sevilla de Alexis Sánchez recibirá al Betis de Manuel Pellegrini en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

    En el papel, el que llega mejor a este trascendental encuentro, desde el punto de vista futbolístico, es el equipo del Ingeniero. Los verdiblancos, con 21 puntos, se ubican en la quinta posición de LaLiga y están en zona de clasificación a la próxima edición de la Europa League. Por otro lado, los nervionenses, que arrastran una derrota ante el Espanyol en la fecha pasada y que tampoco cuentan con un lesionado Gabriel Suazo, apenas están décimos con 16 unidades.

    En pocas palabras, se juega mucho en este duelo citadino. Por esta razón, en la conferencia de prensa que se realizó este sábado, el entrenador chileno entregó las claves para superar su visita a territorio rival, sobre todo, teniendo en cuenta que su plantel está un tanto mermado tras las dolencias de Isco y el marroquí Sofyan Amrabat, quienes terminaron afectados físicamente en el reciente partido ante el Utrecht de Países Bajos.

    Amrabat está en tratamiento médico, 100 por 100 no está descartado. A ver cómo evoluciona en estas horas. Pau López no está todavía para ir citado. Isco tiene que esperar un par de semanas para que cicatrice la herida. Lo Celso a ver si puede estar para la semana que viene”, comentó y, de pasada, detalló el estado de otros jugadores que estarán descartados.

    El Ingeniero percibe la tensión en la antesala. Por ello, adelantó el caldeado ambiente que los espera cuando se enfrenten contra la escuadra del Niño Maravilla. “Intentaremos hacer un buen partido y jugar al fútbol sin caer en provocaciones, siempre hay un ambiente más hostil en estos partidos y trataremos de buscar la victoria. No nos preocupa que tengamos tantas ausencias, hay un plantel. Los jugadores que están en condiciones son los encargados de sacar las cosas adelante”, agregó.

    Elogios

    Pese a la rivalidad histórica que existe entre ambos equipos, Pellegrini no deja los elogios de lado. En la previa, el chileno reconoció las virtudes de Matías Almeyda, quien ha cumplido con un buen cometido en el banquillo sevillano. “No he tenido la suerte de conocer a Matías, aunque conozco la gran carrera que tiene como jugador. Creo que está manejando muy bien todo en el Sevilla en esta situación complicada y me alegro que esté en LaLiga entrenando”, señaló.

    Si bien el DT criollo lamentó las bajas, de un lado y del otro, no dudó a la hora de poner en lo más alto este clásico que se toma las portadas en España. “Los derbis engrandecen la ciudad. Mientras mejores sean los jugadores que haya en el campo, mejor será el espectáculo. Interesa mucho sacar los puntos, pero también hay un respeto por el espectáculo al que la gente viene a ver. Lo ideal es que los dos equipos hubiesen tenido a todos”, cerró.

