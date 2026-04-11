Quo vadis Codelco?

Conocidos los resultados oficiales de Codelco para el año 2025, la primera reacción es de optimismo: US$2.423 millones de utilidades y un aporte al Fisco de US$1.778 millones. Pero un análisis detallado de las cifras hace decaer el optimismo inicial.

Se reporta que el mayor aporte a las utilidades, algo más de US$2.000 millones proviene de NovaAndino Litio, sociedad recientemente formada entre Codelco y SQM, y solamente US$388 millones vienen del negocio cobre, objetivo para el cual la Corporación fue creada en 1976. Por otra parte, lo aportado por el litio es menor a los US$2.400 millones que SQM entregó al Fisco en 2023.

El aporte anual del negocio cobre es a lo menos decepcionante, considerando el alto precio promedio de US$4,5 por libra en 2025 y que Codelco debe invertir más de US$5.000 millones por año para mantener, y eventualmente aumentar, su producción anual de 1,3 millones de toneladas de cobre, cifra lejana de sus propias metas y del nivel histórico de 1,7 millones de toneladas. Lo anterior, esperando que los proyectos estructurales ahora sí alcancen sus objetivos, luego de sucesivos retrasos y sobrecostos.

La situación de Codelco y su proyección para el quinquenio, de acuerdo a su propio Programa de Negocios y Desarrollo, es preocupante: producción de cobre de 1,5 millones por año, costos unitarios próximos al cuarto cuartil de la industria y una deuda que superaría los US$30 mil millones.

Algunas de las causas del declive son estructurales y de larga data, incluyendo la gobernanza y promesas de gestión incumplidas. Pero al igual como la actual administración se encontró al asumir con una situación peor a la esperada, tal como lo declarara el Presidente del Directorio de Codelco en un seminario organizado por Voces Mineras en 2022, sería apropiado que la próxima administración de Codelco contara con un diagnóstico y proyección realistas, confiables y conocidos por sus accionistas, todos los chilenos.

Sergio Jarpa Gibert

VP Asociación Gremial Voces Mineras