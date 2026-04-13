Codelco, Zublin, Salfacorp y Constructora Gardilcic fueron multadas por accidente fatal en El Teniente

Codelco, Zublin, Salfacorp y Constructora Gardilcic fueron multadas por el Ministerio del Trabajo por el caso del fatal accidente en la división El Teniente, donde las sanciones más altas fueron para las empresas contratistas, según reveló Reuters.

Reuters accedió a multas que fueron cruzadas “meses posteriores al evento sísmico subterráneo del 31 de julio que provocó un estallido de roca en El Teniente. Es decir, durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

La agencia de noticias reveló que las tres empresas contratistas fueron multadas con el equivalente a unos US$87.000 en conjunto, frente a los aproximadamente US$20.000 de Codelco, “una brecha que refleja el marco de responsabilidad compartida de Chile para el trabajo subcontratado”.

Respecto a los argumentos, Reuters dijo que Codelco “carecía de un procedimiento escrito completo que mostrara cómo se utilizaban las alertas sísmicas para decidir si el trabajo debía detenerse o restringirse”.

La nota también apunta a la infracción de normas laborales cuando “se detectó a trabajadores entrando, o preparándose para entrar, en zonas subterráneas mientras la suspensión de toda la mina seguía vigente, según otro registro de sanción”.

En una declaración a la agencia de noticias, Codelco afirmó que su sistema de respuesta a alertas sísmicas estaba activo el día del accidente y que había apelado la multa del Ministerio del Trabajo, vía la Dirección del Trabajo (DT).

“(Existió un) procedimiento legal en curso relacionado con la supervisión del ingreso de trabajadores durante la paralización de faenas”, agregó, y que estaba a la espera de una decisión de las autoridades.

Contratistas

Sobre las empresas contratistas sancionadas, Reuters identificó a la austriaca Zublin, filial de Strabag, por no informar la muerte de un trabajador en un plazo de 24 horas.

Salfacorp fue sancionada por no informar inmediatamente del accidente fatal y “otras infracciones”.

“La evaluación de riesgos de Salfa no tuvo en cuenta adecuadamente los peligros sísmicos y que la empresa no hizo lo suficiente para proteger la vida de los trabajadores”, explicó Reuters.

Por su parte, Constructora Gardilcic fue sancionada por reportar tarde el fallecimiento, “retrasó la presentación de los informes de lesiones y mostró una planificación de seguridad deficiente”.

“Las autoridades también concluyeron que Gardilcic no tuvo en cuenta adecuadamente el riesgo de estallidos violentos de roca fuera de las zonas de peligro designadas y asignó a algunos trabajadores a tareas para las que no estaban autorizados”, agregó.