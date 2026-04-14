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    Máximo Pacheco por su permanencia en Novandino Litio: “Yo no puedo participar de un debate político, no soy político”

    "No voy a participar en ese debate político", aseguró el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, anticipando que responderán varios de los temas puestos en duda en la próxima junta de accionistas.

    Matías VeraPor 
    Matías Vera
    22-01-2025 Máximo Pacheco Matte - presidente del directorio de Codelco - La Tercera Pulso- Fotografía: Gustavo Pineda Gustavo Pineda

    No ha querido entrar en polémicas. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, evitó responder a los comentarios que ha deslizado el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, respecto a la actual administración de la estatal.

    “La situación de Codelco es bien compleja”, ha dicho el secretario de Estado, y que una parte de las ganancias de la Corporación vinieron del litio y no del cobre. “Nada tiene que ver con el cobre”.

    Ha trascendido que los dardos van directamente al jefe de la estatal, poniendo en duda, incluso, su permanencia de Novandino Litio, la empresa conjunta entre Codelco y SQM, donde Pacheco es presidente del directorio. Este lunes, Mas sostuvo al ser consultado sobre este tema que “el gobierno tiene todas las facultades para hacer los cambios que se han hecho históricamente, y vamos a ir por ello”.

    Durante la jornada, Pacheco asegura que la discusión es política, por lo que no le corresponde hablar al respecto. “Yo soy el presidente de la empresa más importante de Chile. Estamos aquí en un evento donde están participando todos los mayores inversionistas en minería que hay en Chile. Todos ellos son socios de Codelco. Yo no puedo participar de un debate político, yo no soy político. Yo soy una persona que tiene una larga historia, trayectoria y formación empresarial y, por lo tanto, voy a cuidar, ejercer mi cargo de manera institucional y empresarial. Y no voy a participar en ese debate político", afirmó el ejecutivo luego de asistir a la conferencia mundial del cobre del CRU este martes.

    Pacheco anticipó que abordarán varios de estos temas en la próxima junta de accionistas del 20 de abril. “Es el momento en el cual nosotros como directorio le damos cuenta a los accionistas de la gestión del año 2025 (...) Hoy Codelco es una empresa más fuerte, más robusta y una mejor empresa que hace cinco años, a todas luces”.

    Afectación del ácido sulfúrico

    Por otro lado, China anunció que detendrá las exportaciones de ácido sulfúrico a partir de mayo, cuando Chile importa gran parte de este suministro crítico para la minería del cobre desde la potencia asiática.

    En este sentido, el presidente del directorio de Codelco descartó efectos en la estatal. “El ácido sulfúrico que se produce a partir de muchos de los procesos que están localizados en el Medio Oriente, producto de la situación de cierre del estrecho Ormuz, está en una situación de extraordinaria escasez y donde los precios han subido significativamente. Tres, cuatro, cinco veces, probablemente, de lo que era histórico. Esta sensación de escasez y de precio alto del ácido sulfúrico está afectando de manera principal a África”, analizó.

    “En el caso nuestro, nosotros somos productores de ácido sulfúrico. En nuestras fundiciones de Caletones, de Chuquicamata y de Potrerillos, nosotros hemos comprado el ácido sulfúrico que necesitamos para el año 2026 de manera anticipada, hace dos, tres meses. Por lo tanto, lo compramos a los precios antiguos y lo compramos en cantidad suficiente para cubrir todas las necesidades que tiene Codelco de ácido sulfúrico. De manera que en esa materia estamos tranquilos”.

    Más sobre:Máximo PachecoCodelcoNovandino LitioMineríaDaniel Mas

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