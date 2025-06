Miguel Ramírez acusa a futbolista de Unión Española que pidió salir del club: “Necesitamos jugadores con compromiso”

Unión Española sigue en caída libre. En el cierre de la primera rueda de la Liga de Primera, el conjunto hispano sufrió una nueva derrota, esta vez en calidad de local, ante Coquimbo Unido, por 2-0.

La crisis en el equipo de la comuna de Independencia es total. Actualmente marchan en la penúltima casilla, con apenas siete unidades, y la posibilidad de descender a la Primera B comienza a ser una preocupación latente de cara al segundo semestre.

Justamente, en medio de esa dinámica negativa está envuelto Miguel Ramírez, pese a que solo lleva un par de semanas dirigiendo a los rojos. El entrenador nacional llegó hasta el estadio Santa Laura con el objetivo de mejorar los pobres números que habían protagonizado con José Luis Sierra en el banquilo. Sin embargo, por ahora, no se ha notado ningún alza en el rendimiento: bajo sus órdenes han perdido los dos partidos, uno sobre la hora contra O’Higgins.

En el elenco de colonias las cosas no andan nada de bien, sin embargo, no es el único de los males que atraviesan en Plaza Chacabuco. Y es que según reveló ‘Cheíto’ al término del compromiso ante los piratas, un referente del plantel le pidió abandonar la institución, dando cuenta del remezón que hay en la interna. “En la semana, Franco (Torgnascioli) pidió su salida, dijo que se quería ir, porque no ha jugado y quiere salir del país“, señaló.

Cabe recordar que el guardameta uruguayo no ha sido partícipe de la oncena inicial en los últimos cotejos, dando paso a la titularidad a Martín Parra, ex golero de la U y Huachipato.

En ese contexto, y pese a la molestia del charrúa, el DT fue claro en su postura y le envió un contundente mensaje. “Nosotros no vamos a tener a nadie que no quiera estar, acá necesitamos jugadores con compromiso. Esta es una institución grande que necesita jugadores que vengan a entregar lo mejor de cada uno para poder salir de esta situación. El que no quiera estar, perfecto, no va a estar, porque necesitamos jugadores con hambre y con deseo de querer revertir esta situación que estamos viviendo. No es fácil, pero todos vamos a tratar de remar para adelante”, lanzó.

Con esta situación que pone en ascuas al vestuario hispano, Unión Española necesita dar vuelta la página de forma inmediata si quiere reponerse. Esto porque, tras el receso en la última semana de junio, deberán medirse con Universidad de Chile, en un duelo pendiente por la fecha 4.