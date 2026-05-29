La tierra arde. La descripción es literal. Roland Garros, el Grand Slam que se disputa sobre polvo de ladrillo, está pagando las consecuencias de las altas temperaturas que azotan a París. En la capital de Francia se han llegado a superar los 34º Celsius en varias jornadas, algo así como 13 grados sobre lo normal para la época, una sensación que sobre la cancha puede, incluso, incrementarse.

Tenistas, jueces, pasapelotas y el público pagan las consecuencias. Sin ir más lejos, Jannik Sinner, el principal favorito para quedarse con la corona, tuvo que resignar su opción. En pleno tercer set, en el que llegó a ponerse 5-1 sobre el argentino Juan Manuel Cerúndolo. Sin embargo, en esa fase del juego, el cansancio y el calor terminaron pasándole factura.

La tierra arde: el calor y las lesiones complican a Roland Garros

La manga terminó favoreciendo por 7-5 al trasandino, en un desenlace que, en condiciones normales del europeo, habrían resultado inimaginables. Más aún lo es el doble 6-1 en favor del transandino que selló el duelo. "Tuve suerte. Obviamente yo puse lo mejor, intenté jugar mi mejor tenis, pero tampoco me voy a agrandar y decir cualquier cosa”, admitió el sudamericano. “Era 6-3, 6-2 y 6-1 el partido, pero creo que se acalambró. Mi parte la hice bien, pero bueno, tampoco hay que decir que le gané, porque fue más parte de él que de mí”, reconoció.

“Hacía calor, pero no un calor loco. Siento que era bastante tolerable jugar. Realmente no fue nada contra el calor, nada contra el clima. Fui solo yo hoy, pero pasa. Empecé a sentirme muy mareado. Muy bajo de energía. El cuarto set lo dejé ir un poco tratando de tener un poco más de energía en el quinto, pero no pude mantenerlo. Luego todo fue un poco cuesta abajo. Felicitaciones a él, jugó un partido muy sólido, especialmente también al final”, declaró, después, Sinner.

Foto: @RolandGarros / X. pc

Los problemas

Los problemas comenzaron el domingo, cuando el canadiense Gabriel Diallo tuvo que retirarse, después de soportar apenas una hora y siete minutos en la cancha, en el duelo ante el australiano James Duckworth. Caía por 6-3 y 4-1. “Fue un golpe de calor, eso seguro. No estaba preparado antes del partido para algo así. Me costó mucho lidiar con las condiciones y todo fue empeorando de golpe. Todo iba a peor, así que decidí no agravarlo más”, afirmó el norteamericano.

No fue la única queja. Después de ganarle en cinco sets al bosnio Damir Dzumhur, el español Alejandro Davidovich Fokina reveló lo dramático que había resultado el trámite. “No estaba bien físicamente. Lo pasé mal, hacía un calor increíble. Había momentos en los que ni se respiraba”, explicó.

Casper Ruud experimentó una sensación parecida en el estreno ante el ruso Roman Safiullin. Cuando estaba 5-3 y 40-0 en el tercer parcial, después de adjudicarse los dos primeros, el noruego no aguantó más y tuvo que pedir asistencia. ”Estuve cerca de irme a casa, honestamente. Al final del tercer set y en el cuarto me sentí bastante horrible y mareado. Era realmente difícil ver la pelota. Creo que mi temperatura corporal era demasiado alta, no pude enfriarla con el calor que hace acá hoy. Pude darme un poco de tiempo para respirar en el cuarto parcial y ver si podía calmarme y dejar que las calambres y la alta temperatura se aliviaran. Por suerte, lo logré. Fue un partido realmente duro", sostuvo el finalista de 2022 y 2023.

Casper Ruud. (Foto Reuters) Denis Balibouse

Daniil Medvedev, en tanto, sufrió por partida doble. En principio, porque fue eliminado por el australiano Adam Walton. Y, luego, porque, además, se llevó un tirón de orejas de parte de su mujer. “Todos tenemos calor, todos la estamos pasando mal. Tenemos que comportarnos bien”, le recriminó la cónyuge en pleno partido. El ruso contestó: “Cuando empiece a meter la pelota, empezaré a comportarme”.

Hubo quienes apelaron al ingenio, como la estadounidense Coco Gauff. La norteamericana aprovechó la hielera que tenía cerca, en la que los deportistas cuentan con hidratación, para dejar sus raquetas y mantenerlas a una baja temperatura.

Otro enemigo inesperado de la actual versión del torneo parisino han sido las lesiones. Ha habido escenas dramáticas, como la que protagonizó la estadounidense Hailey Baptiste, quien debió abandonar el duelo por la segunda ronda ante la china Wang Xiyu. En el intento por llegar a una pelota, la norteamericana terminó resbalando y doblándose la rodilla izquierda. La jugadora terminó tendida en el suelo. Su padre fue a asistirla antes de que llegaran los médicos. Salió del court en silla de ruedas.