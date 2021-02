El rescatador Solari: “Vamos a mantener a Colo Colo en Primera”

Este sábado Colo Colo se juega una verdadera final contra Iquique en el Tierra de Campeones, dos equipos necesitados en la parte baja de la tabla de posiciones. Por eso hoy en la conferencia del equipo albo, el jugador argentino Pablo Solari, uno de los rescatadores, habló en conferencia de prensa y admitió que se jugará con todo estos tres últimos partidos: “Solo estoy con la mente puesta en Iquique. Como todo el plantel, estamos muy concentrados. Vamos a jugar con todo estas tres finales que nos quedan y vamos a ganarlas para mantener a este equipo en Primera’’.

Sobre su situación personal, dijo: ’'Estoy muy contento y agradezco mucho al club que me dio la posibilidad de jugar profesionalmente”. Habló también de su relación con el técnico, Gustavo Quinteros: ’'Siempre me pide tranquilidad, que no me apure con las jugadas, que tome buenas decisiones, que él me apoya’”.

Con respecto a la intimidad del camarín respecto a los partidos restantes, Solari dijo: “Tenemos confianza de hacer un buen partido y estamos preparándonos cada partido como si fuera una final”.