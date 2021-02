Los rescatadores: Colo Colo se crece al calor de sus tres fichajes, Falcón, Solari y Jara

Hace dos meses, Colo Colo parecía herido de muerte. Un equipo plagado de lesiones, muy golpeado psicológicamente y con un pobrísimo nivel futbolístico ponían al Cacique con un pie y medio en la Primera B. Pocos se imaginaban una recuperación como la que está experimentando el elenco de Gustavo Quinteros, que hoy está mucho más cerca la salvación, a falta de tres partidos para el final. Y es en esa reacción donde tres de los cuatro refuerzos que llegaron para afrontar la recta final del certamen aparecen como elementos importantes a la hora de hacer el balance.

Cuando Matías Zaldivia se rompió el tendón de Aquiles, a mediados de septiembre, el panorama defensivo ensombreció. Con pocas opciones en el plantel, Quinteros y el exgerente deportivo Marcelo Espina tuvieron que ir a buscar desesperadamente a un jugador que pudiese llegar y ponerse de inmediato la blanca, pues no había tiempo de adaptación. Así fue como llegaron a Maximiliano Falcón, uruguayo de 23 años y flamante campeón con el modesto Rentistas. “Lo empezamos a seguir en un partido de Peñarol y Rentistas”, recordó hace unas semanas el Cabezón.

“Soy un zaguero rápido, me gusta mucho salir al ataque, romper líneas, con pases o en conducción. No soy muy alto, pero tengo buen juego aéreo”, decía en su presentación el zaguero uruguayo. Sin verlo, muchos se preguntaban si semejante descripción coincidiría con la realidad. Y los números le dieron la razón al charrúa, quien rápidamente se ganó el cariño de la fanaticada con su rapidez y su despliegue a toda prueba. Desde que llegó, ha jugado 14 partidos y el club ha sumado 25 puntos, que hoy lo tienen a un paso de salir de la zona de riesgo. Además, en todos los encuentros ha sido titular y en 12 de ellos disputó los 90 minutos. Le anotó a Huachipato y fue expulsado ante Wanderers.

A poco de concretarse la llegada del Peluca, Colo Colo anunció a Pablo Solari, delantero argentino, de muy buenos antecedentes en las divisiones menores de Talleres de Córdoba. Una apuesta de Walter Lemma, ayudante de Quinteros, quien había trabajado con el extremo en la T. Debutó casi inmediatamente frente a Huachipato, sumando minutos en el segundo tiempo, pero dejando una pálida impresión. De ahí en más, no fue considerado por el DT, ya que en los seis partidos siguientes, en cinco no fue convocado y en otro no ingresó. Sin embargo, todo empezó a cambiar al sumar minutos como titular frente a Universidad de Concepción, dejando una grata impresión con sus desbordes, lo mismo que ante la U, ingresando en el complemento. Luego, se ganó el cariño definitivo de la fanaticada con su asistencia para el gol de Gabriel Costa ante Coquimbo Unido, razones suficientes para que la dirigencia decidiera pagar la extensión de su préstamo hasta fin de año.

Si de cariño reciente se trata, Ignacio Jara puede presumir de eso con tranquilidad. El ex volante de Goiás se convirtió en pieza decisiva en los últimos dos triunfos albos. El domingo, ante La Calera, un extraordinario remate suyo significó la igualdad transitoria y después habilitó a César Fuentes en el 2-1. El otrora seleccionado juvenil eligió jugar con los albos, a pesar de tener ofertas de otros clubes y al apremiante momento del equipo. A diferencia de sus dos compañeros, eso sí, le costó la adaptación. Incluso, Quinteros en más de una ocasión, no lo convocó argumentando que necesitaba variantes por el costado y no por el centro. Sin embargo, la necesidad lo obligó a reconsiderar la medida y el formado en Cobreloa fue clave para ganar los últimos seis puntos, que hoy cambian el semblante albo y le dan una luz de esperanza a la hinchada.