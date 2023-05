El legendario Jack Nicklaus se lanza contra los jugadores del LIV Golf: “Ya ni siquiera los considero parte del juego”

Jack Nicklaus es una leyenda viviente del golf y una palabra más que autorizada para analizar el momento que hoy vive este deporte, marcado por la irrupción del LIV Golf, como una grúa que ha arrastrado a grandes nombres de la escena mundial, entre ellos Joaquín Niemann y Guillermo Pereira. En la antesala del Memorial, que comienza este semana en Ohio, el astro de 83 años no se guardó nada en su análisis.

“Ya ni siquiera considero a esos muchachos como parte del juego. No lo digo de una manera desagradable”, comenzó diciendo. “Este es un evento del PGA Tour y tenemos el mejor campo que podemos tener para un evento del PGA Tour para aquellos que son elegibles para estar aquí. Los otros muchachos eligieron lo que hicieron y adónde fueron y ni siquiera hablamos de eso... Para todos los efectos, todos los mejores jugadores del mundo están aquí”, agregó.

Nicklaus, eso sí, comentó que le envió una nota de felicitación a Brooks Koepka, una de las figuras del LIV, después de que ganar el PGA Championship hace dos semanas en Oak Hill, donde él mismo obtuvo el Trofeo Wanamaker en 1980.

De todos modos, el Oso Dorado, como es conocido mundialmente, insistió en que no se les debe permitir regresar al PGA. “No, no lo creo. Han tomado una decisión. Y eso está bien. No tengo ningún problema con ninguno de ellos. Seis o siete de ellos son miembros del Bear’s Club (el club de Nicklaus en Florida). No es un problema. Nos llevamos bien. Y en realidad han estimulado al PGA Tour a mejorar”.

Amor al golf

Asimismo, profundizó su opinión sobre estas grandes deserciones del circuito norteamericano en beneficio de la superliga saudí. “Había ciertos jugadores para los que probablemente era lo correcto”, reflexionó. “Probablemente estimuló el PGA Tour, no creo que haya ninguna duda sobre eso tampoco; para llevarlo a mayores alturas. Pero no fue por mí, no fue por lo que fue mi legado. Obviamente, más o menos comencé lo que es el Tour aquí”, destacó.

También valoró a quienes se quedaron en el circuito estadounidense. “Creo que la mayoría de los jugadores que han permanecido en el PGA Tour son jugadores que juegan al golf por el golf”, manifestó Nicklaus, quien en su trayectoria ganó 73 torneos del PGA, destacando 18 majors. Y continuó: Es una competición. A mí lo que más me importaba era lo bueno que podía llegar a ser jugando al golf. A otros no les importa el juego en sí, la competición, simplemente se les da bien, es un medio para conseguir un fin. Y por mí está bien, aunque yo lo sintiera de otra manera”.