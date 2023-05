El crudo testimonio de la mujer que acusa a Dani Alves de agresión sexual: “Yo recuerdo quedarme en shock”

Dani Alves ha sido uno de los nombres más comentados en España durante este año. El jugador brasileño permanece desde enero en presión preventiva por la presunta violación de una joven de 23 años la noche del 30 de diciembre del 2022. El caso conmocionó a ese país. Hasta ahora, sólo se habían publicado algunos fragmentos del testimonio de la víctima. Sin embargo, el programa de televisión español “En boca de todos”, transmitido por la cadena Cuatro, dio a conocer en extenso las declaraciones de la mujer.

Todo ocurrió en el antro Sutton, lugar en donde la joven que denunció al brasileño estaba acompañada de una amiga y una prima. Ahí, fueron invitadas con insistencia por Alves: “Se me acercó y me dijo: ‘¿Es que no sabes quién soy?’. Y yo: ‘No’. Me dijo: ‘Me llamo Dani, juego a la petanca en Hospitalet”, comenzó diciendo. Luego, agregó: “Recuerdo que me cogió la mano y me la puso como en su parte baja. Me volvió a decir que nos fuéramos. Yo dije que no. Empecé a tener muchísimo miedo y pensé: ‘¿Y si me pone algo en la bebida? ¿Y si le hace algo a mi amiga?’ Pensé de todo en muy poco rato”.

Cómo llegó al baño de la discoteque

La violación habría ocurrido en el baño de la discoteque. La mujer cuenta cómo llegó hasta ahí: “Él me hizo como un gesto y fue cuando le dije a mi prima: ‘No sé si voy’. Y me dijo, ‘bueno, pues no pasa nada’, y me hizo el gesto de vete y ya está. Yo en ningún momento sabía dónde estaba yendo. Yo recuerdo dirigirme donde estaba él. En ese momento dije: ‘Seguro que es o una puerta hacia la calle o es una sala VIP o es otra zona de la discoteca’. Él abrió la puerta, recuerdo, y yo entré, y cuando entré vi dónde me estaba metiendo. Vi que era un lavabo diminuto, era muy muy enano. Solo tenía un retrete y para lavarte las manos”.

Dani Alves y la mujer estuvieron 17 minutos en ese baño. “Recuerdo que me levantó el vestido y me hizo sentarme encima de él. Recuerdo decirle ‘no puedo, no puedo, me tengo que ir, no quiero’, y él me empezó a decir muchísimas cosas. Cuando posteriormente me puso en el suelo yo recuerdo quedarme en shock, no sabía qué hacer allí”, agrega la denunciante.

Por último, al ser consultada por el uso de la fuerza por parte del futbolista, la joven replicó: “Sé que no solo me cogió del pelo y me hizo como ponerme de rodillas delante de él. En ese momento vi un tatuaje. Como de arco. Dije: ‘Este tío me va a hacer mucho daño’. Entré en ese momento. Tuve mucho miedo. La cara, el tatuaje... y hasta día de hoy son escenas que me vienen mucho”.