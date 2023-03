Esposa de Dani Alves anuncia su separación del brasileño: “Me cuesta aceptar que pudiera romperme en mil pedazos”

La relación entre Dani Alves y Joana Sanz, su esposa, llegó a su fin. Así lo confirmó la misma modelo a través de sus redes sociales, quien escribió en su diario a “puño y letra” para expresar todo lo que ha sentido durante los últimos días, a raíz del juicio que se está llevando a cabo en contra del futbolista por presunta violación en una discoteca de Barcelona.

“Me encantaría que las líneas aquí escritas sean de amor y felicidad, pero no es el caso” comienza narrando Joana Sanz, quien posteriormente señala que los últimos meses han sido “muy oscuros y dolorosos”.

Posteriormente, y entre diversos cuestionamientos, la modelo expresó que eligió “como compañero de vida a una persona que ante mis ojos era perfecta”, aclarando que en todo momento que ella lo necesitó, él estuvo ahí para apoyarla. Sin embargo, posteriormente señala: “Me cuesta tanto aceptar que esa persona pudiera romperme a mí en mil pedazos”.

En esta parte, la española menciona la dificultad que implicará para ella sacar de su mente a quien la ha acompañado por casi ocho años como pareja. Es aquí cuando procede a valorarse a sí misma y a destacar sus cualidades. “Soy increíble porque soy trabajadora, independiente, inteligente, detallista, cariñosa, divertida, fiel y humana” señaló.

Es aquí cuando, al mencionar lo “humana” que es, plantea por primera vez la idea de separarse del brasileño. “Tan humana que a pesar del daño que me ha causado, sigo estando aquí a su lado. Sigo y seguiré estando, pero de otra forma” expresó Joana en su escrito.

En aquella sección del texto, la hispana de 29 años comienza a reflexionar sobre el amor, dando paso así a la confirmación definitiva sobre el mencionado quiebre. “Me amo, me respeto y me valoro mucho más yo a mí misma. Perdonar alivia, así que me quedo con lo mágico y cierro una etapa de mi vida que comenzó el 18/05/15. Doy gracias por las oportunidades y aprendizajes que la vida me da, por más difíciles que sean, aquí está una mujer fuerte que pasa a la siguiente etapa de su vida” sentenció Sanz, agregando su firma al final de lo redactado.

De esta forma, la situación de Dani Alves parece cada vez más oscura. El lateral está en prisión preventiva tras ser acusado por presunta violación a una mujer en una discoteca de Barcelona, lo cual ocurrió a principios de año.

De esta forma, el brasileño fue enviado a la prisión Brians 2 a la espera de que el caso llegue a un veredicto final. Durante el proceso, Alves contrató a un reconocido abogado de España, llamado Cristóbal Martell. El letrado ayudó a Lionel Messi en su momento cuando fue acusado por presunto fraude fiscal en 2016. Sin embargo, sus esfuerzos por sacar al carrilero de prisión preventiva no han dado resultados.

Adicionalmente, el futbolista ha sido muy inconsistente en sus confesiones, pues ha dado hasta cuatro versiones distintas de los hechos ocurridos en la discoteca Sutton, ubicada en Barcelona. Teniendo esto en consideración, más diversas pruebas que han salido en su contra, su futuro se ve cada vez más oscuro.