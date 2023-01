Dani Alves es detenido en España por presunta agresión sexual

El futbolista brasileño Dani Alves ha sido detenido la mañana de este viernes en Barcelona tras acudir a la comisaría de los Mossos d’Esquadra de Les Corts para declarar por una presunta agresión sexual de la que se le acusa, tal como han reportado los medios españoles.

La investigación se centra en los hechos que habrían ocurrido al interior de una discoteca el pasado 30 de diciembre. Tras la denuncia, el local activó un protocolo contra agresiones y acosos sexuales en espacios de ocio nocturno.

Según han constatado Europa Press, el brasileño abandonó la dependencia en un vehículo policial poco después de las 10 horas locales, siendo trasladado hasta la Ciutat de la Justicia de Barcelona. Allí pasara a disposición judicial y se determinará si es que se toman medidas cautelares sobre él o no.

La denuncia contra Alves fue presentada a las autoridades dos días después de la fecha en la que habrían ocurrido los hechos y se encuentra judicializada, en fase de instrucción, según ha informado a la prensa local el Tribunal de Justicia de Cataluña.

La defensa

Dese que se hizo público el caso, Dani Alves y su pareja Joana Sanz han salido a defenderse. El futbolista habló en el programa “Y ahora Sonsoles”, donde negó las acusaciones. “Estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando. Sin invadir el espacio de los demás. Lo siento mucho, pero no sé quién es esa señorita. Nunca he invadido un espacio de alguien sin autorización”, aseguró en la oportunidad.

A su vez, Sanz ha respaldado a su marido. “Regresamos para Barcelona el día 30. Él se fue a cenar con sus amigos y a desconectar un poco que bastante falta le hacía para su cabeza. Salió a bailar y a intentar disfrutar de la música como bien le gusta y punto, no hay nada malo de ello”, expuso.

Además, había solicitado frenar el “bombo que se le está dando a una noticia que no tiene ni pies ni cabeza”. “Yo sé quién es mi marido, yo sé cómo lo conocí, yo sé lo respetuoso que es porque ni cuando me estaba conociendo a mí me faltó al respeto”, declaró.