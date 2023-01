¿Quién manda en el camarín la U?: las nuevas voces que toman el mando en el plantel azul

El próximo lunes, a las 19 horas, Universidad de Chile cerrará la primera fecha del Campeonato Nacional 2023 e intentará dejar atrás cuatro años de malas campañas.

Un lastre que el vestuario azul intentará dejar atrás bajo un nuevo orden. Una renovada alianza donde los más antiguos perdieron toda cuota de poder y sorpresivamente ascendieron varios de los nuevos rostros que tiene el equipo que entrena en La Cisterna.

Todo comenzó con la llegada del técnico Mauricio Pellegrino y la conformación del plantel para esta temporada. Allí, en conversación con el gerente deportivo Manuel Mayo, se decidió “derrocar” a dos de los que lideraban el grupo y dejar en condicional a un tercero: Ronnie Fernández, Felipe Seymour y Cristóbal Campos.

A los dos primeros de la lista les dijeron de inmediato que no estaban contemplados en el proyecto y jamás se les dio una oportunidad para pelear por un cupo. De hecho, a Seymour no se le vio por el Centro Deportivo Azul durante estas semanas y Fernández fue marginado de los trabajos tácticos del adiestrador argentino hasta que encontró su destino en el extranjero.

“Por mi parte nunca dudé en dejar hasta la última gota en la cancha y traté de hacer lo mejor posible para sacar adelante las adversidades que vivimos. Más allá de todo lo mal hablado y falsedades me llevo como siempre todo lo mejor conmigo y espero que el club pueda salir de estos malos tiempos”, posteó en sus redes sociales el delantero.

Caso distinto fue el de Campos. Cuestionado por su mal manejo en la interna, pues se peleó a combos con Ronnie Fernández, el portero solo fue perdonado por ser uno de los canteranos con mayor proyección del equipo, pero le advirtieron que será su última chance en el equipo. Deberá competir por el puesto con Cristopher Toselli.

No obstante, el portero no estaba en condiciones de liderar a sus compañeros. Problemas psicológicos le han impedido trabajar con normalidad y hasta se debió ausentar del duelo ante Coquimbo. Felizmente, la ayuda profesional que está recibiendo lo ha vuelto a enfocar en el trabajo y todo indica que partirá atajando ante Huachipato.

“Soy de los primeros que quiere jugar y quiere ser titular, tengo que estar a disposición de lo que es el club y el técnico, para demostrarle que voy a poner la cara por el equipo”, señaló el dueño de los guantes laicos.

El ascenso de los argentinos

Una de las tradiciones más arraigadas en los estudiantiles es que un futbolista formado en casa asume la capitanía del equipo, pese a que en los últimos año esa situación ha cambiado por la falta de referentes. Pero eso a Pellegrino no le importó. Tampoco hubo oportunidad para Luis Casanova, uno de los tantos jugadores que portó la jineta el año pasado, pues sus contantes lesiones no le permiten ser un jugador de confianza para el estratega.

Frente a tal escenario, Nery Domínguez tomó un poder que todos reconocen en el CDA. Más cuando apoyó públicamente a Matías Zaldivia, el refuerzo de los azules que viene de ser uno de los jugadores más identificados con Colo Colo durante los últimos cinco años. Recordó su paso de Independiente a Racing, dos clásicos rivales en Argentina, para respaldar el arribo del exdefensor del Cacique.chileno.

“La decisión siempre es difícil, pero a mí cuando me tocó estar en Racing. Me sumé a un cuerpo técnico que conocía y me la hicieron fácil. Después está en uno demostrar y a medida que pasen los partidos la gente debe apoyar porque ahora está de nuestro lado”, dijo el ahora líder de los académicos en rueda de prensa. Hoy, Domínguez y Zaldivia son los centrales titulares para Pellegrino.

Y si esta pareja fue capaz de ganarse un lugar, Leandro Fernández no se queda atrás. El refuerzo estrella del mercado de pases veraniego posee una personalidad extrovertida y desde que llegó hizo sentir su voz en todas las instancias del club. “Ya me han visto como soy. Me gusta ayudar. Estando dentro o fuera, intentaré hacer lo mismo para que la institución se sienta representada cada semana”, se sinceró hace unos días.

La U suma referentes argentinos dentro de un equipo que quiere dejar atrás las malas temporadas. Al plantel actual, sin embargo, aún le falta la incorporación de Darío Osorio y Lucas Assadi, las dos figuras de la patrulla juvenil que hoy están en el Sudamericano Sub 20. “Hay muchos chicos jóvenes y los más grandes los vamos a ir ayudando a crecer más rápido, para que se les haga más fácil todo”, concluyó Fernández.