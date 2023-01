Patricio Ormazábal alista el debut de Chile en el Sudamericano Sub 20: “Ojalá podamos estar a la altura”

La Roja Sub 20 está a solo horas de debutar en el Sudamericano Sub 20 frente a Ecuador. Patricio Ormazábal, el técnico del combinado nacional, afina las últimas piezas de cara al debut de la Rojita. Según dijo en entrevista con El Deportivo, clasificar al Mundial no es su meta principal. Sin embargo, día a día se ilusiona con la posibilidad de meterse en el certamen que se realizará en Indonesia.

“Nosotros hemos hecho una buena preparación para este torneo y trabajamos todo lo que tenemos que hacer en él. Ahora llegó la hora de la verdad y ojalá podamos estar a la altura. No sólo en este partido, sino en todo el campeonato”, aseguró el estratega.

Luego, el exfutbolista agregó que lo que más le han recalcado a los integrantes de la delegación es que hay que enfocarse sólo en los duelos que sostendrán con Ecuador, Uruguay, Bolivia y Venezuela y no estar pendientes de una posible transferencia tras el Sudamericano.

“Lo que más le hemos insistido es que tenemos que ser un equipo competitivo y no mirar más allá de lo que estamos haciendo partido a partido, como el Mundial o si juego bien, me voy al extranjero. Hay que enfocarse netamente en la Selección y la primera tarea es Ecuador (viernes, 21:30 horas)”, aseveró Ormazábal.

Acto seguido, el director técnico insistió en que “todos los jugadores tienen que poner su talento al servicio del equipo. Creo que esa es la única forma de aterrizar sus expectativas, porque si uno se pone a ver más allá, se pone ansioso”.

Con respecto al juego contra los ecuatorianos, el adiestrador avisó que “los jugadores están todos aptos para jugar, los 23, y eso es muy bueno”. Y analizó que su primer compromiso es ante “un rival difícil, que viene haciendo las cosas bien como país en el ámbito futbolístico. Clasificó al Mundial en la adulta, en el último Sudamericano fue campeón, avanzó en el Mundial y sin duda este es un equipo muy rápido y muy potente”.