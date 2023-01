No lo quieren en México: la prensa azteca asegura que Cruz Azul busca la salida de Iván Morales

Iván Morales no levanta cabeza en México. El delantero, que ya lleva un año en tierras aztecas, suma un solo tanto con la camiseta del Cruz Azul, por lo cual, el club cementero le estaría buscando la salida. De acuerdo a lo informado por la cadena ESPN, la escuadra dirigida por Raúl Erasto Gutiérrez tendría todo acordado con Raniel para reforzar la delantera.

La decisión de llevar al atacante brasileño afectaría directamente al formado en Colo Colo. Al no contar con más cupos de extranjero, el cuadro celeste apuraría la partida del chileno. No es del gusto del técnico, suma tan solo 194 minutos en el curso actual, divididos en nueve cotejos, y ningún gol.

La situación del exgoleador del Cacique es complicada. En septiembre, el entrenador le informó que no estaba en sus planes. Desde entonces no vio acción hasta enero, cuando el estratega revirtió su decisión. Sin embargo, su producción sigue siendo pobre. El Cruz Azul estaría dispuesto a escuchar ofertas. Claro que de momento no han llegado y aún le restan tres años de contrato.

Iván Morales lleva siete encuentros con la camiseta de Cruz Azul y aún no convierte goles. (Imagen: Prensa Cruz Azul)

Polémicas

Desde su arribo a Norteamérica, Iván Morales ha hecho más noticia afuera que dentro del campo de juego. Hace algunas semanas se vio enfrascado en un lío luego de participar en una fiesta de disfraces con temática de narcotraficante. Aquello le valió duras críticas por parte de la fanaticada y la prensa local.

Sus actuaciones, muy por debajo de las expectativas, lo hacen estar en el ojo de los aficionados. En doce meses, el seleccionado nacional ha marcado solo una vez. Fue el 30 de julio, ante Necaxa, en el triunfo por 1-0 de Cruz Azul. En ninguna otra ocasión, el Tanquecito ha logrado dar con las redes en México. En su momento más duro, justo antes de ser cortado por el DT, era de los más apuntados.

Por ejemplo, Carlos Hermosillo, goleador histórico del club azteca, se refería al artillero en complicados términos. “(...) Lo de Iván Morales, el tipo está más gordo que yo, no mamen, puedo jugar y lo haría mejor que él”, expresaba el exatacante, de 58 años, en septiembre pasado.

Su futuro genera incertidumbre. No está en los planes del equipo y, de momento, no maneja proposiciones. Hace algún tiempo, en conversación con El Deportivo, el representante del ariete descartaba cualquier posibilidad de, por ejemplo, retornar a Macul, independiente de las condiciones. “Quiere a Colo Colo, pero mientras esté Daniel Morón no volverá, eso se lo puedo asegurar”, decía Juan Cruz Oller.

Más allá de la compleja situación que vive en México, la salida de Pedrero no fue la mejor. “Cuando se marchó, Morón salió a dar unas declaraciones, donde dijo que el chico estaba mal aconsejado por su entorno. Cómo pueden decir eso, si incluso su partida dejó dinero al equipo. Eso no se hace”, agregaba el empresario.

En aquel entonces, el agente anticipaba que una salida podría ser posible. Decía que era factible una cesión. “Existen opciones de que pueda salir a préstamo a otro club en la próxima temporada”, eran sus palabras. Desde Cruz Azul, de acuerdo a lo expuesto en México, la idea es deshacerse de lleno del futbolista por el que pagaron 2 millones de dólares.