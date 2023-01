Cambios en el mediocampo cruzado: Felipe Gutiérrez rescinde contrato y la UC arremete por promesa de La Calera

El Torneo Nacional arranca este fin de semana y el movimiento al interior de los planteles se sigue desarrollando. Uno de estos cambios involucra a Felipe Gutiérrez, quien en acuerdo con Universidad Católica, rescindió su contrato, el que lo ligaba al conjunto precordillerano por toda esta temporada.

La principal razón para esta salida es que el técnico de los franjeados, Ariel Holan, no tenía proyectado al volante nacional para enfrentar este año de competencias. Razones no le faltaban, considerando que las lesiones que ha sufrido el oriundo de Quintero han mellado enormemente su potencia y velocidad.

Si bien Gutiérrez siempre se ha destacado por su buena técnica, desde que retornó a San Carlos de Apoquindo nunca se consolidó como titular. Es más, cada vez fue perdiendo más espacio ante su evidente lentitud a la hora de marcar y su escasa colaboración en el aspecto defensivo, como en la recuperación de pelotas. Estas cualidades son fundamentales para Holan y su sistema.

Por eso, el volante se marchó a la MLS el segundo semestre del año pasado, consciente de que no tendría mucha continuidad con el argentino en la banca. La situación no cambió esta temporada, pese a la falta de volantes que afecta a la UC, tras las salidas de Luciano Aued y Juan Leiva. Tanto así, que el Pipe ni siquiera entrenaba con el resto del plantel.

Esta situación ya la había reflejado el propio jugador a través de sus redes sociales, en las que indicaba que se encontraba haciendo trabajos aparte. “Nos quedaremos corriendo todo el año entonces. Vamos no más”, había publicado en una historia en Instagram. “Para los que no entiendan, me quedo entrenando en un grupo aparte”, agregó en otra publicación en la misma plataforma.

Uno de los mensajes que publicó Felipe Gutiérrez dando cuenta de su distanciamiento con Ariel Holan.

Con esto, Felipe Gutiérrez deberá volver a buscar un club en el que seguir desarrollando su carrera tras quedar con el pase en su poder. En su paso por la precordillera, estuvo presente en 16 partidos de la máxima categoría del fútbol nacional, marcando tres goles en los 958 minutos que disputó.

Un cementero en el horizonte

Confirmada la salida de Felipe Gutiérrez, quien no era del gusto del cuerpo técnico, la UC acelera las negociaciones para sumar a un volante mixto. Los cruzados han tenido muchos problemas para fichar a un reemplazante de Luciano Aued. Primero fue Bruno Zuculini, con el que no se pudo llegar a un acuerdo. Luego, Pablo Galdames, pero su salida del Genoa es compleja.

Como el tiempo apremia, ya que el Torneo Nacional arranca este fin de semana, el club de la franja retomó las conversaciones por César Pérez. El joven volante de Unión La Calera fue sondeado al inicio del mercado, aunque las conversaciones quedaron solo en eso, principalmente, por motivos económicos.

Sin embargo, ante las numerosas dificultades que se les han presentado a los cruzados para reforzar esa zona, ahora volvieron a insistir en el mediocampista chileno de 20 años, quien debutó en Magallanes el año 2019, por lo que actualmente cementeros y estudiantiles intentan llegar a un acuerdo para el traspaso del jugador.

De llegar Pérez a San Carlos de Apoquindo, la UC igualmente busca traer otro volante más. La idea es que sea un extranjero. Sin embargo, eso dependerá de que Matías Dituro reciba su carta de nacionalización chilena antes del cierre del libro de pases, es decir, un día antes del inicio de la cuarta fecha del campeonato.