La UC, el gran favorito y Coquimbo Unido, la sorpresa: las predicciones en el inicio del Campeonato Nacional

Este fin de semana vuelve el Campeonato Nacional. Con errores y aciertos, la competencia local es la que se roba la atención de los fanáticos. De hecho, es la que justifica tal condición. Ningún equipo provoca más alegrías y sinsabores que el que se ha seguido toda la vida. De ello, por ejemplo, pueden dar cuenta los hinchas de Magallanes, que festejan la obtención de la Supercopa, y los de Colo Colo, que vieron cómo se escapa ese trofeo. De hecho, los albos quedaron más angustiados, porque las señales de cara a una temporada en la que se les va a reclamar mayor protagonismo en la Copa Libertadores no fueron buenas. Lo saben Gustavo Quinteros y la dirigencia del Cacique.

¿Les bastará lo que tienen a los albos para ratificar el dominio que ejercieron en la última temporada? ¿Despertará la U del letargo que lo ha tenido coqueteando con el descenso en las últimas cuatro temporadas? ¿Será capaz la UC de recuperar la memoria y el nivel que lo llevó a consagrarse como el único tetracampeón de torneos largos? ¿Aparecerá alguna sorpresa ajena a los tres equipos más grandes del fútbol chileno, dispuesta a discutirles el sitial de privilegio?

Como en el inicio de cada temporada, todos los equipos movieron piezas con el afán de mejorar su productividad inmediatamente anterior. La pretemporada, en efecto, debe haberles servido para afiatar el modelo que pondrán en práctica en 2023, aunque bien se sabe que el cliché hará, otra vez, que los entrenadores pidan tiempo para la adaptación. Pasa todos los años.

Falcón, en la Supercopa ante Magallanes (Foto: Agenciauno)

La UC, con ventaja

En opinión de los expertos consultados por El Deportivo, Universidad Católica parte con ventaja. Si bien vio partir a referentes como José Pedro Fuenzalida y Luciano Aued, la percepción es que los cruzados fortalecieron su estructura en relación a la de 2022 y que consiguieron fortalecerse en sus puntos más débiles. “Católica ha completado bien su plantel. Llegaron Eugenio Mena y Guillermo Burdisso. Ellos no necesitaban tanto. Quizás les falta un mediocampista más. Han traído poco, pero bueno. Han optado por la calidad. Si Mena anda bien, marcará diferencias. Junto a Isla son jugadores de nivel de Selección. Además, mantienen a Zampedri. Me atrevo a asegurar que van a a recuperar el rumbo”, sostiene César Vaccia, bicampeón en la banca de Universidad de Chile a inicios de los 2000. Byron Nieto, Franco di Santo y el retorno de Alexander Aravena también potencian la estructura.

“La Católica no ha hecho mucho ruido, salvo lo de Eugenio Mena, que es un jugador de trayectoria y buen nivel. Tiene una base”, complementa Jorge Contreras, quien vistió la camiseta de los de la franja. Mientras, Rubén Espinoza, campeón de América con Colo Colo en 1991, valora que los cruzados hayan retenido a Fernando Zampedri justo cuando sus principales rivales buscan soluciones en ese sentido. “Mientras Colo Colo no ha dado con el reemplazante de Lucero, la UC no ha perdido a sus goleador. Eso es muy importante”, resalta el tomecino.

Colo Colo, en rodaje y la U, en duda

La presentación de los albos frente a los carabeleros instaló cierta inquietud. Jorge Contreras, repara en la falta de jerarquía de los nombres que han llegado a Macul. “Colo Colo está con dificultades. No hay ningún nombre rimbobante que llame la atención”, puntualiza el Coke. “Es algo que está pasando en el último tiempo. El que más resultados dio fue Lucero, que uno lo conocía y terminó dándole un muy buen rendimiento. A Chile ya no suelen venir jugadores de renombre”, añade, a modo de ejemplo, para generalizar la escasez de nombres en los que depositar el interés.

Espinoza repara en que el plantel del Cacique aún no está cerrado. “Colo Colo aún no ha terminado de reforzarse. Y Daniel (Morón, gerente deportivo) y el presidente del club han dicho que faltan. Ha llegado el colombiano (Fabián Castillo) que tiene características de velocidad y explosión. Puede ser un aporte. Y no han dado con el reemplazante de Lucero. Eso sí es es importante”, puntualiza. En el caso de los albos, se han sumado Fernando de Paul, Erick Wiemberg, Ramiro González, Matías Moya, Carlos Palacios y Leandro Benegas, además de Castillo. Se sigue esperando al delantero de área y el duelo ante Magallanes desnudó las deficiencias, especialmente por la banda derecha. La respuesta de Matías Catalán es la más esperada, aunque también hay plan B: Guillermo Soto, hoy en Huracán.

Vaccia, en tanto, es lapidario. Y más todavía en lo que respecta a los azules. “En general, los equipos han incorporado, pero no veo refuerzos como Lucero o Gil en su momento. De la U, (Federico) Mateos es un buen jugador, pero le puede pasar lo mismo que a (Marcelo) Cañete, que llegó siendo el mejor de Cobresal y no pudo reeditarlo. No se le ha visto muy bien. (Juan Pablo) Gómez es un buen jugador para el medio nacional. Zaldivia, lo mismo. La U hizo un plantel para no pasar zozobras, pero no creo que le alcance para optar al campeonato. Lo veo difícil, salvo que Assadi y Osorio realmente tomen el papel que les corresponde y marquen la diferencia. Este año es para exigirles. Tienen un mejor plantel de apoyo y tendrán un Sudamericano a cuestas”, apunta.

Espinoza repara en la carencia de una pieza clave en los laicos. “La U llevó buenos nombres, pero le sigue faltando un buen centrodelantero. Fernández se mueve por todo el frente del ataque, pero no es ese ‘nueve’. Habrá que ver cómo anda Palacios y, eventualmente, tenerle un reemplazante”, sostiene.

Contreras también pone sus expectativas en los azules. “De los grandes, la expectativa es que va a pasar con la U. Si van a ser protagonista o no. Si le apuntan a los fichajes, porque tienen buenos nombres. El técnico, también, tiene que dejar plasmado su modelo”, añade.

Coquimbo Unido celebra ante la U, en el torneo de verano.

Coquimbo, la sorpresa

Cada uno por separado apunta que la sorpresa del Campeonato Nacional será Coquimbo Unido. Los piratas mantuvieron en la banca a Fernando Díaz, después del milagro de la salvación. Sin embargo, el plantel es notoriamente distinto. Nombres sobran. Bruno Cabrera, Nicolás Rivera, Matías Palavecino, Miguel Sanhueza, Luis Pavez, Luciano Cabral, Wladimir Cid, Javier Parraguez, Diego Sánchez, Ignacio Mesina, Rodrigo Holgado y Diego Carrasco han llegado a reforzar la ilusión en el puerto de la región homónima. “Me da la impresión de que Coquimbo. Armó un buen plantel, equilibrado. Holgado es un muy buen delantero”, apunta Vaccia, sin vacilaciones.

Espinoza también incluye a los aurinegros entre los equipos que darán que hablar. “La Calera me llama la atención. Y Coquimbo hizo una buena pretemporada”, destaca.

Contreras, en tanto, aporta un matiz e incluye. “Everton y La Calera han hecho buenas incorporaciones, también. Por ahí va a estar”, anticipa.