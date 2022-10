Luciano Aued explica, entre lágrimas, su adiós de la UC: “Se trata de entender que los ciclos se cumplen y terminan”

Otro pilar de la Universidad Católica tetracampeona dice adiós a San Carlos de Apoquindo. Se trata de Luciano Aued quien esta jornada, y tal como adelante El Deportivo, se despidió formalmente del club de la precordillera. El mediocampista logró levantar siete títulos con la UC y se transformó en uno de los jugadores más queridos por la hinchada.

Por eso las emociones fueron intensas en la sala de prensa. “Decidí por mi parte comunicarme al club que decidí llegar hasta final de temporada y que estos serán mis dos últimos partidos. Es un momento muy duro, difícil para mí. Cuando llegué en 2017 dije que me gustaría no pasar desapercibido en el club y dejar una huella y creo que a lo largo de estos años lo hemos logrados con todos los compañeros, con los técnicos que han pasado”, comenzó explicando Aued, quien admitió que era una despedida durísima para él en lo personal.

También reflexionó constantemente a su decisión, admitiendo que el fin del ciclo de los tetracampeones fue quizás el gran motivo de aquello. “Hay que cerrar un ciclo, lo entiendo de esa manera y quería agradecerle a todos los jugadores que han pasado, a los técnicos que he tenido, a la gente del club. Se que nos quedan dos partidos, que tenemos que cumplir los objetivos, pero los voy a disfrutar al máximo porque después no hay más”, agregó.

En esa misma línea también dio con otra reflexión. “Llevamos más de cinco años en el club y hemos pasado un montón de momentos, hemos logrado objetivos y se nos han ido objetivos por pequeños detalles. Todo eso genera un desgaste y un estrés para todos y como en toda relación laboral también son ciclos que se van cumpliendo, son metas que uno cumple y por ahí es momento de que se cierre y lleguen otros que construyan desde las bases que hemos dejado con la mayoría de los compañeros estos años. No se trata de lo deportivo, de ver si estoy al 100 o no, se trata de entender que los ciclos se cumplen y se terminan y está bueno irse bien de los clubes”, reafirmó.

Finalmente dejó en claro que su futuro profesional está todavía en el aire, pero que la retirada no es una opción. “Siempre hay que ser sincero con lo que uno piensa y siente. Yo entendí que había que terminarlo en este caso y con la tranquilidad de que lo dimos todo. El club me ha dado todo, ha estado siempre, y yo también le di todo lo que tuve. No sé qué voy a hacer, voy a seguir jugando obviamente pero no tengo decidido donde”, concluyó.

Pero Aued no estuvo solo en la despedida, sino que también se hicieron presentes jugadores y directivos. Entre este último grupo destacó José María Buljubasich, quien también dio sus palabras en nombre de Cruzados. “Cuando uno contrata a un jugador tiene la mejor expectativa, que le vaya bien, que se sienta identificado con el club, que se vaya bien y creo que Luciano lo ha logrado. A veces no es fácil cerrar estos ciclos como se está cerrando hoy, a veces uno sin querer se termina empañando, pero hoy cerramos un gran ciclo”, dijo el ex portero.

De igual forma el “Tati” informó que este lunes tras el partido ante Audax Italiano se le realizará un homenaje tanto a Aued como a José Pedro Fuenzalida.