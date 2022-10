“Claudio Bravo, salvador”: la prensa española se rinde ante la actuación del arquero en el triunfo del Betis de Pellegrini

El Real Betis de Pellegrini se metió en los octavos de final de la Europa League. Lo hizo tras vencer por la cuenta mínima al Ludogorets Razgrad. Esta vez fue sin brillar. Incluso, en palabras del mismo entrenador, realizaron un primer tiempo pobre. Por ende, la actuación de Claudio Bravo fue decisiva, manteniendo su pórtico en cero cuando las cosas estaban cuesta arriba.

En ese contexto, la prensa española no dudó en destacar la actuación del golero chileno en Bulgaria. “El Ludogorets expuso sus intenciones desde el primer minuto. Con el eléctrico Tekpetey incidiendo en cada espacio, generó peligro de forma constante sobre la portería de Claudio Bravo, salvador en intervenciones de mérito ante Rick y Cauly”, escribieron en el medio AS, en su crónica del partido.

“Casi al ralentí, el Betis sólo respiraba con cada intervención del guardameta, de nuevo decisivo ante Igor Thiago”, agregaron.

Claudio Bravo fue una de las figuras del Real Betis ante la Roma. Foto: Twitter - @RealBetis

Es que claro, los de Pellegrini no se encontraban en la cancha. Aun así, en el periódico Sport aseguraron que el estratega tuvo méritos en el resultado. “Sabía el Betis que un punto le era suficiente, pero su técnico no estaba dispuesto a que el equipo tuviera esa mentalidad”, expresaron. De inmediato reconocen que lo expuesto no es lo que acostumbran los del Ingeniero, por lo que también realzan la figura del arquero. “Claudio Bravo salvó el tanto local en varias ocasiones”, destacan.

“La mejor noticia para los verdiblancos el hecho de llegar al descanso sin goles en el marcador. Claudio Bravo fue el jugador que más tuvo que intervenir en las filas de los de Manuel Pellegrini”, suman.

Por su parte, en Mundo Deportivo, aseveran que el formado en Colo Colo fue el más destacado de la escuadra sevillana. “Ni en medio campo bético ni los laterales fueron capaces de frenar las veloces combinaciones de los búlgaros, que se acercaron con sumo peligro a las inmediaciones de Claudio Bravo quien, a la postre, fue el mejor de su equipo y tuvo que emplearse a fondo para evitar que los locales cobraran ventaja en el marcador”, redactaron en su comentario.

“El meta chileno estuvo muy acertado ante los remates de Nedyakhov (5′), Cauly (7′ y 15′) y Thiago (21′), mientras que otro remate franco de Tekpeley (29′) se marchó rozando el poste, y la ocasión más clara de todas la abortó Miranda con un cruce providencial a pies de Thiago (40′), que se había plantado en solitario ante las narices del meta bético tras una veloz contra”, agregan.

Además, proponen que a Manuel Pellegrini “no le gustaba nada lo que estaba viendo y en el descanso metió dos cambios, dando entrada Alex Moreno y Fekir por Miranda y Paul”, destacando las modificaciones del DT.

Desde la prensa de la ciudad, los elogios también fueron para el golero. Diario de Sevilla, en su uno a uno, aseguró: “Bravo, a su edad, aún se tira abajo con rapidez y los brazos bien recios. Dos buenas paradas así”.

Además, en el comentario general, afirman que “Claudio Bravo, Édgar, Canales y Fekir conformaron la columna vertebral del Betis en la segunda parte para cerrar el debate y amarrar el primer puesto final de su grupo en la Europa League”.