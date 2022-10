Manuel Pellegrini celebra la clasificación del Betis a octavos de la Europa League: “Lo importante es que aseguramos el primer puesto”

El Real Betis no brilló, pero ganó. Como visita ante el Ludogorest Razgrad, de Bulgaria, la escuadra de Manuel Pellegrini tuvo una opaca presentación, sin embargo, logró sumar de a tres y asegurar su presencia en los octavos de final de la Europa League. “Lo más importante es que pudimos ganar y asegurar el primer puesto. Enfrente teníamos a un equipo complicado, que juega bien al fútbol”, declaró el entrenador, tras el partido.

Más allá de esa alegría, el chileno reconoce que el rendimiento de sus dirigidos no fue el mismo que venía exhibiendo en la competición. “Al principio no tuvimos la intensidad suficiente para amortiguar el trabajo ofensivo del rival. En el segundo tiempo sí les metimos esa energía y pudimos superarlos”, declaró.

“Jugamos una mala primera parte. Quizás por creer que mantener una posesión lenta y el empate nos servía. Por fortuna, hubo un cambio total de actitud, intensidad y fútbol para superarles en el segundo tiempo”, continuó diciendo el estratega.

En esa línea, no escatimó en los elogios para su contendiente de turno, que transformó a Claudio Bravo en una de las figuras de la jornada. “El Ludogorets jugó muy bien, saben atacar. No me sorprendieron, en Sevilla también nos complicaron. Hicieron un gran partido a nivel ofensivo y necesitábamos un cambio importante de intensidad para no sufrir. Pudimos cambiarlo, meter un gol y ganar al rival. Pero nos costó trabajo”, expresó.

No todas son buenas noticias para el Ingeniero, eso sí. Tanto Joaquín como Guido Rodríguez, que fueron titulares este jueves, salieron con complicaciones del campo de juego. “Joaquín sufrió un problema en el sóleo; Guido, en la cadera. Estimo que tenemos que ver todas las lesiones con el cuerpo médico. Joaquín, seguramente, para el domingo no va a estar. Ya veremos cuál es el mejor equipo que podemos presentar ante un equipo difícil como la Real Sociedad”, sostuvo.

Para cerrar, Pellegrini valoró el hecho de llegar clasificados a la última jornada de la Europa League, lo que significa una carga mental menor para sus dirigidos. “Teniendo después el derbi ante el Sevilla, es un desgaste menos en un campeonato que está cargado de partidos”, dijo.