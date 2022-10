El dopaje remece al rugby y al básquetbol chilenos en sus mejores momentos: último informe confirma cinco casos nuevos

La Comisión Nacional de Control de Dopaje actualizó la lista de deportistas suspendidos por positivos, arrojando varias sorpresas, ya que el básquetbol presenta cuatro jugadores involucrados en resultados adversos, mientras que el rugby figura con un exponente. El ciclismo completa la nómina, con un pedalero. En el caso de las dos primeras disciplinas, la noticia llega justo en su mejor momento deportivo, con un oro en los Juegos Sudamericanos, y una inédita clasificación mundialista, respectivamente.

En el baloncesto, Ricardo Cárdenas, Sergio Chialva arrojaron la presencia de carboxy-THC, que es el metabolito de la cannabis, sustancia que la Agencia Mundial Antidopaje ya no considera como un método para sacar ventaja y por eso redujo los castigos al mínimo. No tuvo la misma suerte Eduardo González, a quien se le encontró furosemida, que es considerada como un enmascarante por la WADA, y arriesga una sanción de hasta cuatro años. Mientras que Ty Jones dio positivo por metilfenidato, que se utiliza para mejorar la concentración y tratar el déficit atencional. No obstante, no contaba con prescripción y podría quedar marginado por un mínimo de dos años.

Para el presidente de la Federación de Básquetbol, Irán Arcos, la situación es grave y no oculta su inquietud. “Estamos muy preocupados, no podemos dejar que estas cosas ocurran. Vamos a revisar los procesos. Queremos realizar más charlas de prevención e invitar a los capitanes de los equipos para hablar con el tema. Vamos a juntarnos con el directorio de la Liga Nacional para reforzar los procedimientos, trabajar en la educación en todas las edades y trabajar en acciones que apunten a la prevención”, sostiene.

En este sentido, el timonel insiste en la condena a estos hechos. “No queremos que el básquetbol esté en estas listas, sobre todo cuando hoy está en el mejor momento en mucho tiempo. Los dirigentes tenemos que preocuparnos de que no se vuelva a repetir, hacer prevención y controles internos. Es fundamental la educación”, afirma.

En el deporte de la ovalada hay congoja por los positivos, algo que no ocurría hace varios años, Cristián Rudloff, presidente de la Federación Deportiva Nacional de Rugby, se muestra apenado por los hechos. En este caso, el positivo de Agustín Fernández por tamoxifeno, una sustancia considerada dopante que se usa en tratamientos contra el cáncer de mama y que se suele combinar con anabolizantes para mejorar fraudulentamente el rendimiento deportivo. El control se realizó en La Pintana, en marzo, luego del histórico triunfo de Selknam sobre Jaguares XV, por la Superliga Americana de Rugby. El jugador de 22 años es uno de los proyectos de este deporte y ya integró el equipo de los Cóndores.

Mientras que el otro episodio detectado es el de Tomás Bertot, por un esteroide y anabolizante. Sin embargo, el jugador argentino no se desempeña en Chile y su presencia en el país se debió a su participación en la Súper Liga Americana de Rugby (SLAR), vistiendo los colores de Cafeteros Pro de Colombia. En esta situación, World Rugby delegó el caso en la Comisión Nacional de Control de Dopaje.

“Para nosotros ha sido muy triste, pero lamentablemente es parte de los desafíos a trabajar que trae el alto rendimiento, el profesionalismo, y sobre todo el deseo de éxito. Lo tomamos con muchísima seriedad y compromiso para que no vuelva a ocurrir nunca más, porque nuestro deporte no avala este tipo de conductas bajo ningún escenario, pero sí debemos acompañar y educar para que la oportunidad de reinserción exista”, plantea.

La mayor inquietud es que ambos deportistas involucrados son jóvenes. “Es lo que más nos preocupa, porque es precisamente en los más chicos donde debemos poner los mayores esfuerzos en educación, pero han sido tres años de pandemia que han dificultado todo”, reconoce. Y añade: “La verdad es que es una pena, pero hoy es muy difícil detectar en cualquier deporte si no hay controles periódicos, y la información sobre doping está cada vez más al alcance de todos en internet”.

El dopaje sin duda que asoma como algo nuevo para una entidad que no está acostumbrada a estas conductas. “Son temas súper ‘tabú', que por lo mismo muy pocos saben enfrentar abiertamente y ahí es cuando quedan puertas abiertas que permiten que estas cosas dañen lo que uno más quiere, pero hoy tenemos que poner las mismas energías que hemos puesto para lograr todos los resultados soñados en seguir protegiendo nuestro deporte de todo lo malo”, establece, junto con entregar una reflexión final: “El rugby tiene que crecer de forma sustentable y sana, que es la esencia de sus valores, para que llegue a todos los rincones de Chile, especialmente a los niños, y sirva como agente de integración, trabajo en equipo y respeto. Todo lo positivo para aportar a nuestro querido Chile”.

Finalmente, el ciclismo pone a Alejandro Soto, medallista de plata en los Juegos Bolivarianos de Valledupar, en esta lista. El pedalero arrojó positivo por eritropoyetina (EPO), una sustancia frecuente en los dopajes de ciclismo. El deportista, a quien se le hizo un seguimiento previo, recibió una sanción de cuatro años, que fue reducida a tres luego de un acuerdo con las autoridades del dopaje. Su caso se suma al de su colega Claudio Delanoe, quien está suspendido hace varios meses por GW1516, heptaminol y metabolito de cocaína.