Se acabó la paciencia: la U le busca club a Pablo Aránguiz para la temporada 2023

Pablo Aránguiz está viviendo sus últimos días en Universidad de Chile. Al volante, quien ayer no fue considerado para el duelo ante Unión Española, por la Copa Chile, luego de la grave acusación en su contra por parte de un guardia de seguridad, la dirigencia estudiantil le busca club para enviarlo a préstamo durante la temporada 2023.

Es que en la U se cansaron de esperarlo. Porque más allá de los episodios extrafutbolísticos que han marcado su estadía en La Cisterna, en Azul Azul aseguran que su nivel no va de la mano con la fuerte inversión que hicieron para retenerlo. A fines de la temporada 2020, los laicos desembolsaron US$ 700 mil al Dallas, club dueño de su carta, para quedarse con sus servicios.

En su arribo a la U alcanzó a entusiasmar a los fanáticos. Apenas firmó, el volante se puso la camiseta y destacó de inmediato. Junto a Walter Montillo levantaron a un equipo que venía con la herida de haber estado muy cerca del descenso en 2019. “Para mí, es uno de los mejores jugadores del campeonato, por suerte lo tenemos nosotros y lo disfrutamos”, lo destacó en ese momento Walter Montillo.

Sus buenas actuaciones, incluso, lo llevaron a estar en la órbita de la Selección. Por aquellos, Reinaldo Rueda, el estratega de la Roja, lo llenaba de elogios. Inclusó se animó a señalar que sería el sucesor de Jorge Valdivia. “Pablo Aránguiz para mí va a ser el sucesor de Jorge Valdivia, ojalá no me equivoque. Es de esos jugadores con una sensibilidad que son únicos y nacen cada 40 años”, decía el colombiano. “Con el profe Palermo en la Unión Española era una fantasía verlo. Cómo filtraba y filtraba pases, cómo hacía jugar al equipo y marcaba goles. Lo convocamos a la selección… vendido al Dallas. ¿Para qué? Para estar seis meses o un año sentado (en el banco). Y lo perdimos”, expuso. “Necesitamos que sea el sucesor de Jorge Valdivia por la sensibilidad, inteligencia de juego que tiene. No hay otro jugador así con esa sensibilidad especial”, enfatizó.

Su buen rendimiento, sin embargo, pareció ser un destello. En 2021, Aránguiz sufrió un bajón evidente que lo llevó directamente a la banca de la U y viviendo episodios conflictivos. Con la U peleando el descenso, tras la derrota por 1-2 ante Curicó, el futbolista se enfrascó en una pelea que terminó a los empujones con una serie de hinchas que entraron a la cancha a increpar al equipo.

Ese mismo año, Aránguiz se llevó el reto de Esteban Valencia tras filmarse por las redes sociales mientras bailaba con una bota ortopédica mientras se recuperaba de una esguince grado II. “Hay cosas que nosotros las podemos manejar y otras que no tanto. No nos metemos en sus vidas privadas, pero si tratamos de concientizar que ellos tienen que ser jugadores las 24 horas del día, respetando sus tiempos, sus familias, sus espacios”, dijo sobre el tema el entrenador en conferencia de prensa. “Generando los diálogos propios que uno va teniendo con cada uno de los futbolistas, que aquí hay que mantener cierta rigurosidad. Ellos tienen que ser conscientes que hay cosas que hay que mantener en lo privado”, agregó el Huevo.

En la temporada 2022, el jugador siguió sin aprovechar las oportunidades que se le iban presentando. Ha sumado 23 partidos, 2 goles y la misma cantidad de asistencias. Registra siete encuentros como titular.

A sus bajos números del jugador se le sumó la polémica que hoy lo tiene fuera del equipo. Según lo narrado por el vigilante a Chilevisión, el incidente se produjo en el centro de eventos Botánico. El funcionario fue a buscar a un joven bajo la presunción de que había derribado una motocicleta de propiedad de un trabajador del recinto. Si bien en un principio el sujeto lo negó, terminó admitiendo el hecho.

“Este muchacho llegó en estado etílico y con mucha droga en el cuerpo. Yo le dije ‘córrete, si no tengo nada que ver con voh’ el problema lo estoy arreglando con él’. Ahí me dijo: ‘Te voy a pegarte los medios balazos’”, prosigue. “De repente me doy vuelta y siento un golpe en la cabeza con un elemento contundente”, revela.

Hoy, en el Centro Deportivo Azul, están decididos a enviar a préstamo al futbolista formado en Unión Española. Incluso, se abren a una venta que pueda dejar algún tipo de dividendo, considerando que terminar contrato en diciembre de 2023.