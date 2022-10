Gabriel Suazo prepara el adiós a Colo Colo: “Uno tiene objetivos como persona; me gustaría dar un paso a una liga más competitiva”

Como todo Colo Colo, Gabriel Suazo está feliz. En su condición de capitán, al lateral izquierdo albo le corresponderá el rito de levantar la copa que acredita a los albos como los monarcas del Campeonato Nacional. En las últimas horas, no ha parado de recibir reconocimientos, pero la vertiginosa agenda alba le ha permitido poco respiro. Hoy, de hecho, participó en el lanzamiento del torneo amistoso en el que los albos competirán con el Betis y River Plate. Y compartió una conferencia telemática con un ex compañero que en el Monumental no olvidan: Pablo Solari. El Pibe dejó un guiño. “Veía todos los partidos. Por ahí a veces se complicaba por el tema de los horarios, pero siempre que podía trataba de verlos y estoy contento por ellos, por el sacrificio que se hizo para llegar a ese título. Estoy contento y se lo merecen”, manifestó, aunque aclaró que no estará en Macul para el choque del equipo de Gustavo Quinteros ante O’Higgins.

Suazo, en tanto, habló del futuro. De los albos y del suyo. Y en ese contexto dejó entrever una posibilidad que se torna cada vez más concreta: que deje el equipo albo. “Esta siempre será mi casa, pero uno tiene objetivos como persona. Y me gustaría dar un paso a una liga más competitiva. Ahora estoy a la espera de lo que pueda pasar en estos dos meses, pero esta siempre será mi casa”, enfatiza.

Por el momento, el carrilero procura disfrutar el momento que está viviendo en el Cacique. “Acá estoy disfrutando y voy a afrontar los partidos y los amistosos de la mejor forma. Quiero disfrutar este trofeo que tanto nos costó”, agrega. También refuerza la idea de favorecer al Cacique en caso de que se produzca una transferencia. “Las negociaciones las lleva mi agente. Yo le hice saber que quería renovar para dejarle algo al club, siempre y cuando la cláusula no fuese una traba para salir. Yo tampoco iba a poner en juego mi futuro”, sostiene.

En el mismo sentido, avaló la continuidad de Gustavo Quinteros. “Él sabrá lo que viene para su futuro y él tomará la decisión, pero sin duda uno quiere que se quede por todo lo que ha podido conseguir”, plantea.

Rivales de fuste

Mientras resuelve su provenir, el capitán albo se entusiasma con la posibilidad de enfrentar al Betis y a River Plate. “Serán partidos muy especiales para nosotros, porque pocas veces se da. Con River ya jugamos en Copa, pero es jugar más complejo jugar con Betis y ante esa calidad de jugadores, así es que estoy feliz de recibirlos en nuestro país”, admite.

También hubo un mensaje para su amigo Solari. ““Estoy muy feliz por lo que Pablo ha conseguido en River, no lograron el título, pero seguramente podrán conseguir cosas importante y me alegra tenerlo de vuelta, darle un abrazo, compartir una cancha por más que sea en contra”, dice.

En tanto, Manuel Pellegrini participó a través de un video en el que invita a los aficionados a participar de los encuentros. La Liga estuvo representada por Marc Tarradas, el delegado para el Cono Sur. “El objetivo es acercarnos más a los fanáticos que tenemos alrededor del mundo. Estamos viviendo un momento donde el trabajo internacional de LaLiga se ha hecho muy bien. Los clubes están trabajando esta instancia y el Betis eligió a Chile como uno de sus mercados prioritarios”.