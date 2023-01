Marcelo Ríos vs. Manuel Astorga: la historia detrás del quiebre que los enemistó para siempre

Cada cierto tiempo la relación entre Marcelo Ríos y Manuel Astorga vuelve a salir a la palestra. Siempre, porque uno de los dos lanza comentarios filosos sobre el otro. Un vínculo que vivió su momento más íntimo cuando el Chino consiguió el número uno del mundo en 1998, pero que cambió rotundamente dos años después en la playa nortina de Puerto Velero. De ahí en adelante el quiebre fue total.

El motivo de la enemistad se produjo de golpe. Literalmente. Fue en enero del 2000, cuando ambos se encontraban en la región de La Serena para hacer su pretemporada, que Ríos atropelló a su preparador físico con auto. La acción, que se produjo como una broma, le provocó graves lesiones en la rodilla a Astorga, quien finalmente ventiló la situación a la prensa.

“No conté la historia porque no quería que saliera perjudicado Marcelo, pero fue obviamente sin intención. Desgraciadamente al bajarme de su vehículo, él pensó en hacer una broma o algo así, pero arrancó el automóvil antes y pasó por encima de mi pierna”, fue la confesión que realizó a los medios en ese momento.

Que la situación se hiciera pública molestó al entonces 8 del ATP, quien despidió inmediatamente a Astorga. El quiebre profesional terminaría con una demanda por parte del PF y le pondría el fin a una relación muy cercana. Prueba de eso, la recordada conferencia de prensa del tenista en 1999 cuando rompió en llanto tras un quiebre amoroso. En esa instancia su escudero fue el preparador físico, quien incluso le dio un gran abrazo al número uno. Todo eso quedó registrado por los canales televisivos.

Y es que durante los últimos años lo único que los ha relacionado han sido las constantes críticas que se han lanzado a través de la prensa o las redes sociales. Sin ir más lejos ayer fue el último episodio de esta novela. En una entrevista con Radio Touch, el también comentarista deportivo, tuvo duras palabras para el ex tenista, tildándolo como su gran fracaso. “Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él...No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira. No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’ porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título. Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”, lanzó sin dudas Astorga.

Declaraciones que de momento no tienen respuesta, pero que no sería extraño que sean abordadas por Ríos, ya que en el pasado no ha tenido problemas con burlarse y atacar a su ex preparador físico. Por ejemplo en 2020 y a raíz de una entrevista de La Tercera a Juan Ramírez, ex PF de Arturo Vidal, el “Chino” se refirió en duros términos al trabajo realizado por Astorga.

El zurdo compartió un pantallazo de la nota en sus redes sociales y publicó lo siguiente: “Al ver esta entrevista, y que tengas la posibilidad de tener a tu lado un PF que sin conocerlo y viendo como te tiene físicamente se cacha que el tipo tiene muy claro su trabajo, y me alegra mucho ya que yo no tuve esa posibilidad de tener a alguien a mi lado que cada día me sintiera mejor. Es más, estuve 10 años con un payaso, qué ganas de volver atrás y poder tener a gente capacitada, te deseo lo mejor”.

Pero no fue la única vez que el ex campeón del Sunshine Double manifestó sus diferencias con Astorga durante ese año. Solo semanas después del episodio de la entrevista, las críticas volvieron a aparecer.

Fue el PF quien primero atacó, comparando a Arturo Vidal con el tenista a raíz de un live de Instagram en donde el King salía en un dudoso estado. “Se lo digo abiertamente, le tengo un cariño bastante grande. Sé que está molesto conmigo, se coludió con el Chino Ríos y me da lo mismo. Arturo, estás equivocado. Si crees que ganaste títulos con Colo Colo, con la Juventus siendo uno de sus máximos goleadores, ganaste todo con el Bayern Múnich, Barcelona. Si crees que por eso puedes hacer lo que quieres, estás confundido y equivocado... me da lata que tenga un paralelo con el comportamiento de Marcelo Ríos”, expuso en el programa El Que Calla, Astorga, de RedGol.

Una opinión que el pupilo de Larry Stefanski no aguantó. Utilizó nuevamente Instagram y volvió a atacar a su ex colaborador. “Vamos aclarando el panorama: para dejar claro lo que fui yo y lo que es Vidal, eres la persona menos indicada para hacer un análisis de lo que está bien o lo que está mal, ya que nunca fuiste nada en el deporte ni en tu vida de mierda que siempre has tenido. Hacer un live curado y sin intención de dañar a nadie no encuentro que sea nada malo, lo que si te debería dar vergüenza y mucha es cuando vo te curabas y dejabas las cagadas ya que lo mezclabas con otras cosas. Es más, quien mierda eres para darle consejos a Vidal, que dudo que sepa quién eres”, comentó en aquella oportunidad.