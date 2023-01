Deudas, Stefanki, el padre del Chino Ríos, Massú y el número uno: las otras frases que dejó la entrevista a Astorga

Marcelo Ríos y su preparador físico Manuel Astorga sostuvieron una relación profesional que los llevó a la elite del tenis mundial. Sin embargo, con el pasar de los años esta se fue deteriorando hasta quedar totalmente destruida.

Así quedó en evidencia tras una nueva entrevista que Astorga concedió y en la que destroza el comportamiento de Ríos. “Es el ser más deplorable. Y el peor error que he cometido en mi vida ha sido trabajar con él”, sostuvo en conversación con radio Touch.

Exposición profesional

“Sí. Yo me acuerdo que el año 96 y el 98 el Círculo de Periodistas Deportivos me nombró como el mejor preparador físico del tour, del mundo en esta disciplina, pero yo no soy el mejor por haber trabajado con Ríos. Soy uno normal, un buen profesional, pero por haber trabajado con (Nicolás) Massú o con aquellos que ustedes no conocen”.

“No soporto al malagradecido. No soporto la vulgaridad. No soporto la picantería. No soporto la mentira. No soporto el chaqueteo ni el ‘vilipendeo’ porque alguien tiene una estatura para hablar porque consiguió ser el mejor del mundo o porque tiene mucho dinero o porque tiene un gran título. Para mí, el fracaso más grande como profesor y licenciado en educación es Marcelo Ríos”.

Dardo a Lobo

“Él (Ríos) siempre se subyugó hasta que aparece un monigote en el sistema que es el señor Luis Lobo. Putero y borracho. Simple. Así de corta. Todo lo que me costó generar durante ocho años.... este sujeto, Ríos, fue rechazado en la IMG porque era muy esmirriado. Entonces, yo planifiqué todo un trabajo sin hacer la trampa. De hecho, hubo dirigentes de la federación que me dijeron ‘por qué no le damos alguna sustancia para aumentar la masa muscular’”.

La renuncia de Stefanki

“La gente dice que despidió a Larry Stefanki. Y no. Larry Stefanki le renunció, porque Jorge Ríos no le quiso pagar un bono de US$ 500 mil dólares. Porque el contrato era que si tocaba el número 1, aunque sea una semana le pagaban un bono a Larry. No se lo pagaron. Demandó en Estados Unidos. Se lo tuvo que pagar en menos de un mes”.