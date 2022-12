Nery Domínguez y el arribo de Zaldivia a la U: “La gente debe apoyar porque ahora está de nuestro lado”

Universidad de Chile ya trabaja pensando en el próximo año. De la mano de Mauricio Pellegrino los azules buscan no pasar los sustos que han vivido en los últimos cuatro años. Por lo mismo, en el CDA ya comenzaron los entrenamientos y durante enero disputarán amistosos de verano para prepararse de la mejor manera para la temporada siguiente. En el certamen también estarán presentes la Universidad Católica, Rosario Central y Talleres.

Este jueves, en la presentación del torneo, Nery Domínguez, valoró la instancia de poder prepararse con este tipo de clubes: “Para nosotros es importante esta clase de partidos internacionales. Siempre es bueno medirse con equipos de Argentina, son muy competitivos. Aprovecharemos la pretemporada para llegar de la mejor manera al inicio del torneo”.

La llegada de Zaldivia

El tema de la semana en la U ha sido la llegada de Matías Zaldivia, quien ya está entrenando con el plantel. El defensor ha recibido duras críticas por parte de los fanáticos producto de su pasado en Colo Colo. Ante esto, Domínguez defendió al nuevo fichaje estudiantil: “Lo vamos a apoyar, lo vamos a ayudar, que se sienta cómodo lo más rápido posible y que nos brinde lo suyo para este plantel”.

Además, el defensa de 32 años vivió una situación parecida en Argentina, cuando en 2018 pasó de Independiente a Racing. Así cuenta su experiencia: “La decisión siempre es difícil, pero a mí cuando me tocó estar en Racing me sumé a un cuerpo técnico que conocía y me la hicieron fácil. Después está en uno demostrar y a medida que pasen los partidos la gente debe apoyar porque ahora está de nuestro lado”.

Kagelmacher y la preparación de la UC

Otro que también estuvo presente en el lanzamiento del torneo de verano fue el defensa uruguayo de la Universidad Católica Gary Kagelmacher, quien ve con buenos ojos estos amistosos para sus desafíos del año 2023: “Es muy importante jugar con rivales de otros países, da la oportunidad para que los jugadores nos podamos mostrar y tomar ritmo. Además, le permite al entrenador ir viendo variantes en el equipo e ir probando diferentes cosas. Enfrentarnos a este tipo de rivales tan fuertes, nos ayudará para todo el año”,