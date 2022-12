¿Le regalan penales a Argentina en el Mundial?: la Albiceleste es la selección más favorecida de Qatar, mientras que Francia es la más perjudicada

Argentina está en la final del Mundial. La selección de Lionel Scaloni ha mostrado contundencia en ataque desde el segundo partido y, tras cinco triunfos al hilo, logra instalarse en el momento decisivo. Su gran figura, Lionel Messi, acumula cinco goles en Qatar 2022. Es, junto a Kylian Mbappé, el máximo anotador del certamen.

Hay una curiosidad en los tantos del astro transandino. Tres son de penal. En total, a la Albiceleste le han cobrado cuatro, pero Wojciech Szczesny le atajó uno, en la fase de grupos. Esa estadística los deja como el equipo con más penas máximas a su favor en el torneo. Además, ningún equipo había tenido tantos tiros desde los doce pasos en un Mundial desde 1978, cuando se le cobraron cuatro a Países Bajos.

Del cuarteto de penales que le han concedido a Argentina, tres han generado cierta controversia. Lo que ha traído consigo suspicacias en rivales. Por ejemplo, tras la eliminación de Portugal, el central Pepe disparó contra la FIFA, acusando que favorecen al elenco sudamericano.

“Es inaceptable que un argentino arbitre el partido. Era inaceptable. Después de lo que dijo Messi. En el segundo tiempo no se jugó nada y solo añade ocho minutos. Después de lo de hoy, ya pueden darle el título a Argentina”, lanzaba el ex Real Madrid.

Los cuatro lanzamientos

Cuando recién iniciaba el Mundial, Argentina enfrentaba al rival que era, en el papel, el más débil de su grupo. En aquel encuentro, uno de los sorpresivos de la primera fase, Lionel Messi ponía en ventaja a los suyos con un gol desde el punto de penal. Un leve agarrón a Leandro Paredes hizo que el árbitro esloveno Slavko Vincic cobrara. Generó más de una duda. Pero, en lo concreto, la imagen evidenciaba que el volante si había sido tomado, más allá de su liviandad al caer.

Messi abría la cuenta para Argentina sobre Francia. Foto: AP/Natacha Pisarenko

A la postre, fue triunfo de Arabia Saudita. Eso dejó a la Albiceleste complicada y obligada a ganar sus dos encuentros venideros. De esta manera, ante Polonia, llegó la segunda pena máxima en Qatar 2022 para los de Scaloni. Quizás la más polémica. Además, la única que no entró.

El arquero Wojciech Szczęsny salió a cortar un centro y, luego de que el 10 impacte de cabeza la pelota, pero sin verlo, le toca el rostro. El árbitro neerlandés Danny Makkelie revisó la acción en el VAR y cobró penal. Sin embargo, el golero de la Juventus adivinó la intención del lanzador y tapó el potente disparó. A la postre, de todas formas fue triunfo para los hoy finalistas.

Wojciech Szczesny ataja el disparo de Lionel Messi. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Probablemente, la infracción menos polémica fue la de cuartos de final. Denzel Dumfries derribó levemente a Marcos Acuña en el área, llegando tarde a un cruce. Ninguna imagen dejó absolutamente clara la falta. Hubo contacto, pero también mucha exageración de parte del lateral sudamericano. En ese instante, Messi anotó. Fue una de las imágenes de aquella polémica jornada, ya que, tras el 2-0, el astro transandino le dedicó la conquista a Louis Van Gaal, realizando el bullado “Topo Gigio”. A la larga, fue victoria albiceleste por penales.

El cuarto, y último hasta ahora, penal para Argentina sería ante Croacia. Otro que no tuvo consenso. Dominik Livakovic sale apresuradamente y su choque con Julián Álvarez provoca la caída del atacante. Sin embargo, el contacto era inevitable. Aun así, no hubo llamado desde arriba y Messi abrió la cuenta.

Aquella jugada marcó el devenir del encuentro, provocando la ira de Luka Modric. El volante croata afirma que le gustaría ver a Argentina como campeón, pero dice que aquel penal no fue. “Estábamos bien, controlando el partido y ese córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era, lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va por él, no puedo creer que cobrara”, aseveraba el futbolista del Real Madrid.

Con las opiniones divididas, uno que apoyó los reclamos del croata fue Iker Casillas. El portero salió al paso de la polémica en su cuenta de Twitter. Primero, el exárbitro mexicano Felipe Ramos Rizo escribió que: “Dato importante por lo que no se debió sancionar penal: El pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada, el balón. Nunca existe zancadilla el contacto es inevitable”. A aquel posteo, el histórico golero español replicó que: “Estoy de acuerdo”.

Les Bleus, los que más sufren

Por otra parte, el fenómeno para el otro finalista es el opuesto. Francia es el equipo que más ha sufrido con los penales en contra. Le han cobrado tres. La escuadra azul recibió un tanto desde los doce pasos por parte de Robert Lewandowski, en el noveno minuto de adición del cotejo de los octavos de final. Primero, Hugo Lloris atajó. Sin embargo, el VAR advirtió que el golero se adelantó y en la repetición el goleador marcó.

Luego, ante Inglaterra, fueron dos los penales que le cobraron. Tchouaméni derribó a Saka y, minutos después, a los 54′, Harry Kane cambió la pena máxima por gol. La historia de este Mundial pudo ser distinta. A los 84′, con Inglaterra buscando el empate, el artillero británico tuvo otra ocasión para igualar el encuentro y llevarlo al alargue. Theo Hernández botó a Mason Mount y Wilton Sampaio no dudó en cobrar un segundo penal. Sin embargo, esta vez, el atacante erró, al lanzar por encima del travesaño. Del trío de cobros, solo el segundo, el que culminó en gol inglés, generó dudas.

Once Mundiales después

Entre Argentina 1978 y Qatar 2022, pasaron once Copas del Mundo. En todo ese tiempo, nunca un país había sido favorecido con más de tres lanzamientos de penal. En el certamen que coronó a la Albiceleste, dirigida por César Luis Menotti, con su primer trofeo planetario, su rival de la final, Países Bajos, tuvo aquella cantidad de penas máximas en el torneo.

Ubicados en el grupo 4, donde fueron segundos tras Perú, los de Ernst Happel vencieron, en su debut, por 3-0 a Irán, con dos de las tres dianas vía penal, anotados por Rob Rensenbrink. El mismo jugador le anotaría mediante ese expediente a Escocia, en la derrota 3-2 de la Orange, en el cierre de la primera ronda. En el inicio de la fase dos, golearon por 6-1 a Austria y uno de los goles fue de Rensenbrink, desde los doce pasos.

En la historia, solo tres equipos han tenido un cuarteto de penales. El otro fue Portugal, en 1966, en la mejor actuación de los lusos en una cita mundialista. En los cuartos de final, Eusebio le anotó dos tantos de esa manera a Corea del Norte, fue victoria 5-3 para lo europeos. Luego tendría otro, en la derrota 2-1 ante Inglaterra, en semifinales y un último, en el triunfo por 2-1 sobre la Unión Soviética, en el cotejo por el bronce.

El artillero portugués marcó nueve goles en Inglaterra 66. Cristiano Ronaldo llegó a ocho conquistas en Mundiales, con la única que anotó en Qatar 2022, por lo que no pudo igualar la marca del fallecido y legendario futbolista nacido en lo que hoy es Mozambique.