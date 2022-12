Modric quiere que Messi gane el Mundial y barre con el árbitro del duelo ante Argentina: “No puedo creer que cobrara ese penal”

La desazón era grande en Croacia. Luego de eliminar a Brasil, el combinado de ese país tenía la ilusión de doblegar a Argentina e instalarse en su segunda final de un Mundial de manera consecutiva. Sin embargo, la inspirada tarde que tuvieron Lionel Messi y Julián Álvarez arruinó ese sueño. A pesar del dolor, su capitán y referente Luka Modric se dio el tiempo para hablar sobre el duelo ante la albiceleste.

“No ha podido ser, pero bueno, hay que recuperarse e intentar ganar el partido para el tercer puesto. Estamos tristes, queríamos estar en otra final”, declaró el mediocampista.

Molesto por el penal en contra

Modric mostró también ante los medios de comunicación su disconformidad con el arbitraje del italiano Daniele Orsato y puntualizó en el penal a Julián Álvarez que abrió la cuenta para el equipo transandino: “Estábamos bien, controlando el partido y ese córner que no nos da el árbitro y el penalti, que para mi no era, lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero, va por él, no puedo creer que cobrara ese penal. Esto cambia un poco el partido”.

A pesar de la tristeza, valoró la oportunidad de jugar el partido por el tercer puesto: “Hemos hecho un gran Mundial y ahora hay un bronce en juego, y tenemos que prepararnos, porque si lo conseguimos también es un buen éxito”.

Desea que Messi sea campeón

El jugador de 37 años también tuvo palabras para Lionel Messi. Dice que le gustaría que el futbolista del PSG se quede con la copa en Qatar 2022: “Ojalá que (Messi) gane este Mundial, es el mejor jugador de la historia y se lo merece”, dijo a Olé.

Juegan el sábado

Cabe destacar que Croacia se medirá el sábado a las 12.00 horas de Chile en el duelo por el tercer lugar del Mundial. Su rival será quien pierda en el cruce entre Francia y Marruecos.