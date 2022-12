“Gracias por todo Chile; los llevo en mi corazón”: el enigmático mensaje de Francis Cagigao que da señales de su salida de la ANFP

Francis Cagigao prepara su salida de la ANFP. El español, que asumió como director deportivo de las selecciones nacionales en enero de 2021, en plena pandemia, está lejos de llegar a un acuerdo que le permita continuar con sus labores en la Roja.

Cagigao, quien termina contrato el 31 de diciembre, pues tenía un vínculo a plazo fijo, ya da señales de su alejamiento. Pese a que aún no lo comunica de manera oficial, así lo deja entrever en sus redes sociales. “Gracias por todo Chile; los llevo en mi corazón”, puso en el estado de su cuenta de WhatsApp.

El director deportivo del Equipo de Todos, en diferentes oportunidades, había manifestado su intención de seguir ligado a la sede de Quilín. Buscaba un plan que potenciará las diferentes áreas en busca del anhelado recambio. “Yo no sé si voy a continuar, hay muchas cuestiones que valorar y tengo que ser respetuoso con el proceso que hay en la ANFP. Si después del proceso me toca hablar para quedarme, habrá varios puntos sobre la mesa que también me interesan a mí”, decía hace unos meses en una entrevista.

La semana pasada, el ex miembro del staff técnico del Arsenal recibió una oferta para continuar con su trabajo en la sede de Quilín. En el documento se detalló un nuevo salario, que no cumplió con las expectativas del español. Cagigao quedó de evaluar la oferta y pidió que se le dieran días para evaluar otras alternativas. Este jueves 15 de diciembre se cumplía el plazo para responder tras su retorno de Uruguay, con la Roja Sub 20.

Cagigao durante las últimas semanas ha recibido diferentes ofertas que hoy está evaluando. Este viernes, incluso, viajará a Europa para reunirse con clubes del Viejo Continente. Desde Estados Unidos lo buscan nuevamente pues en la previa a su arribo a la Roja ya lo tentaban desde la MLS.

Dentro del proceso del español se anota el fracaso de la Roja tras no clasificar al Mundial de Qatar. Eligió a Martín Lasarte como estratega, uno que nunca logró enmendar el proceso de la Selección. También a Eduardo Berizzo, el nuevo estratega. Sin embargo, dentro de su proyecto destaca la creación departamento de Scouting e Identificación

“Yo vine a Chile para poner una estructura a una Federación que no tenía nada. No había cuerpo técnico en la Selección, no había fútbol formativo, no había técnico Sub 15, Sub 17, no había metodología de fútbol formativo. No había departamento de identificación. No había un área médica propia. Estamos en eso en este momento. No teníamos métricas para la identificación de fútbol joven. No trabajábamos con Data. Todo eso lo conseguimos en 11 meses. Si usted ahora me pregunta si vine a Chile para que Chile vaya al Mundial, la pregunta sería ilógica”, decía Cagigao en una entrevista a este medio.