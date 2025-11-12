Sony sigue expandiendo su ecosistema de hardware más allá de la sala de estar. Tras el éxito de PlayStation Portal y los recientes anuncios de audio, la firma nipona ha revelado su apuesta por el gaming de escritorio.

Se trata de un nuevo monitor de 27 pulgadas ideado para PlayStation .

PlayStation lanza su primer monitor para videojuegos

Cómo es el primer monitor gamer de PlayStation

El dispositivo no busca competir en especificaciones brutas con los tope de gama de PC, sino posicionarse como el compañero ideal de las consolas PS5 y PS5 Pro .

Para aquello, su panel IPS QHD (2560x1440px) integra las funciones clave de la consola: soporta VRR (tasa de refresco variable) y Auto HDR Tone Mapping , garantizando una imagen fluida y colores vivos a 120 Hz.

Pero además, para quienes lo conecten a un PC, la tasa de refresco sube hasta los 240 Hz.

Sin embargo, el detalle más distintivo es un claro guiño al ecosistema de la PlayStation 5: el monitor incluye un “Charging Hook” integrado. Se trata de un brazo diseñado para colgar y recargar un control DualSense o DualSense Edge mientras no se usa , una solución práctica que mantiene el espacio de juego ordenado.

En conectividad, el monitor cumple con lo esperado: dos puertos HDMI 2.1, un DisplayPort 1.4, y puertos USB (tipo A y C) pensados para adaptadores PlayStation Link.

También incluye altavoces estéreo y es compatible con montaje VESA.

¿El precio del monitor gamer de PlayStation?

Según reveló Sony, el monitor de 27 pulgadas de PlayStation se lanzará en Estados Unidos y Japón en 2026.

Aún no hay confirmación de precio ni de su eventual llegada a Latinoamérica o Chile.