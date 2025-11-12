Los anuncios de State of Play para PlayStation 5: juegos, DLC y otros lanzamientos

El State of Play es el formato de presentación digital que utiliza Sony para compartir noticias y actualizaciones sobre el universo PlayStation.

Esta semana, el evento estuvo centrado en Japón y repleto de anuncios . Se presentaron, entre otros asuntos, nuevas mecánicas de juego de los principales títulos que se vienen, hubo anuncios de juegos y fechas confirmadas de lanzamientos.

Incluso sorprendió un nuevo monitor gamer ideado para la PlayStation 5 y PS5 Pro.

Este es un resumen de las novedades para la consola de Sony. Acá puedes ver el programa completo:

Los anuncios de State of Play para PlayStation 5

En poco más de 40 minutos, PlayStation mostró sus próximos juegos y productos directamente a los jugadores.

Estos son algunos de los anuncios más interesantes para la consola PlayStation 5.

BlazBlue Entropy Effect X

Se trata de un título de acción tipo roguelike derivado de la serie BlazBlue, se lanzará para PlayStation 5 el 12 de febrero de 2026. Con 14 personajes conocidos de la serie y una historia completamente nueva, permite crear tu propio estilo de juego gracias a sus amplias opciones de personalización de personajes.

BrokenLore: Unfollow / BrokenLore: Ascend

La antología de terror BrokenLore reveló dos importantes novedades: un nuevo tráiler y la fecha de lanzamiento de BrokenLore: Ascend, el 16 de enero. Unfollow, una historia centrada en el lado oscuro de las redes sociales, ya está disponible para reservar. El programa también incluyó la revelación sorpresa de BrokenLore: Ascend, un juego de terror y supervivencia ambientado en Tokio con elementos de escalada.

Coffee Talk Tokyo

Título derivado de la serie Coffee Talk, se lanzará para PS5 el 5 de marzo de 2026. Ambientada en una acogedora cafetería de Tokio, esta aventura narrativa permite a los jugadores asumir el papel de un barista que prepara reconfortantes tazas de café y escucha las historias tanto de humanos como de descendientes de yōkai.

Damon & Baby

Llegará a PS5 a principios de 2026 y narra el conmovedor viaje de un demonio maldito y un niño humano. Este juego de rol de acción combina la exploración con el combate de disparos con doble palanca. Recoge botines, sube de nivel y fortalece tu vínculo en cada batalla.

Dragon Quest VII Reimagined

Square Enix compartió el último tráiler de Dragon Quest VII Reimagined, que se lanzará para PlayStation 5 el 5 de febrero de 2026. Esta versión renovada añade un nuevo episodio en el que te reencuentras con Keifa, ya adulto, en una nueva zona y vuelves a formar equipo con él.

Elden Ring Nightreign – DLC: The Forsaken Shadows

El primer DLC para Elden Ring Nightreign, The Forsaken Hollows, se lanzará el 4 de diciembre, acompañado de un nuevo tráiler. Esta actualización añade dos nuevos Nightfarers jugables, el Erudito y el Enterrador, junto con dos nuevos y formidables jefes que pondrán a prueba tus habilidades.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake

En el State of Play Japón se presentó un nuevo tráiler de Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake, junto con una entrevista a Makoto Shibata, director de la serie Fatal Frame en Koei Tecmo Games. La nueva versión se lanzará el 12 de marzo de 2026 y ya se puede reservar a partir de hoy. Esta nueva versión completa del juego japonés de terror y aventuras de 2003 invita a los jugadores a explorar un pueblo maldito y enfrentarse a espíritus aterradores utilizando la misteriosa Cámara Oscura.

Fate Trigger

El shooter táctico de héroes comenzará su acceso anticipado en el primer trimestre de 2026. Se unirán dos nuevos héroes a la lista: Fari, un atacante que crea clones, y TaTa, un defensor con minitorretas. También se reveló un nuevo mapa, Puesto de Plaga Pálida.

Gran Turismo 7 – DLC Power Pack

El productor de la saga Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, anunció que Gran Turismo 7 Power Pack se lanzará el próximo mes. El 4 de diciembre llegará esta expansión de pago, que incorporará un nuevo modo de juego repleto de auténticos desafíos automovilísticos, como carreras de resistencia de 24 horas y fines de semana completos de competencias.

inKonbini: One Store. Many Stories

Many Stories, que captura con delicadeza los pequeños momentos de la vida cotidiana, llegará a PS5 en abril de 2026. Los jugadores asumen el papel de un empleado de una tienda de conveniencia en un pueblo tranquilo, interactuando con caras conocidas y dando forma a su propia historia a través de decisiones cotidianas.

Kyouran Makaism

Se lanzará el 29 de enero de 2026 y es un nuevo juego de rol y acción en 3D del equipo de Disgaea. Convierte a los enemigos derrotados en 16 tipos de familiares, desde dragones hasta la seductora Empusa, y luego contrólalos o transfórmalos en poderosas armas para recuperar tu pudín robado.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Hoy se anunció que la próxima beta cerrada de MARVEL Tōkon: Fighting Souls se lanzará en PlayStation 5 el 5 de diciembre. Esta versión beta incluirá a Spider-Man y Ghost Rider en la lista, lo que eleva el número total de personajes jugables a ocho. Los jugadores pueden mezclar y combinar libremente héroes y villanos para formar un equipo de cuatro integrantes. También se presentan dos nuevas etapas, Savage Land y X-Mansion, cada una con elementos interactivos únicos por descubrir.

Monster Hunter Wilds: actualización gratuita del título 4

Atención, cazadores: la actualización gratuita 4 de Monster Hunter Wilds llegará el 16 de diciembre. La actualización incluirá al dragón gigante Halberd, Gogmazios, además de nuevo contenido para el final del juego y eventos de temporada.

MotionRec

Se lanzará en la primavera de 2026 y es un juego de acción y rompecabezas de grabación y reproducción en el que te mueves, saltas y grabas tus acciones para reproducirlas y superar caminos que parecen imposibles. Usa estrategias creativas y diversos trucos para explorar escenarios en ruinas y descubrir los misterios de un mundo dominado por las máquinas.

Pac-Man World 2: Re-Pac – Paquete de colaboración con Sonic the Hedgehog

Desde hoy, Sonic the Hedgehog se une a Pac-Man World 2: Re-Pac. Disfruta de nuevos niveles inspirados en el mundo de Sonic, llenos de su característica velocidad, trucos clásicos y caras conocidas, y enfréntate al Dr. Eggman en una épica batalla final.

Sonic Racing: CrossWorlds – Paquete de DLC: Bob Esponja

Consigue la última actualización de Sonic Racing: CrossWorlds, que se lanzó en septiembre. Nights, AiAi y Tangle & Whisper se unen a la carrera como corredores colaborativos gratuitos. Además, el paquete de DLC SpongeBob SquarePants se lanzará el 19 de noviembre.

Tokyo Xtreme Racer

Tokyo Xtreme Racer regresa a PlayStation después de 20 años y se lanzará para PS5 el 25 de febrero. Corre por un Tokio cerrado al tráfico contra más de 400 rivales y prepara tu automóvil para cada desafío. Con su exclusivo sistema Spirit Point, la victoria depende tanto de la fuerza de voluntad como de la velocidad. Recorre 180 km de autopistas fielmente recreadas.

Wandering Sword

El juego de rol Wandering Sword saldrá a la venta el 28 de mayo de 2026, y las reservas comienzan hoy mismo. Ambientado en la antigua China y recreado con impresionantes gráficos pixelados, cuenta con dos modos de combate y veinte finales diferentes determinados por tus decisiones.