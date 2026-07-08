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    Política

    Alvarado por propuesta del PPD de “invariabilidad normativa”: “Es más marcar un punto político que una realidad”

    El biministro además cuestionó la actitud de la oposición en la tramitación de la megarreforma, señalando que le gustaría que "se pusieran de acuerdo en tratar de ayudar a construir un mejor proyecto".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    MARIO TELLEZ

    El biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, cuestionó a la oposición tras el anuncio de que recurrirá al Tribunal Constitucional por la megarreforma, acusando que busca “obstruir” la iniciativa.

    En conversación con Radio Infinita, Alvarado señaló que “a mí lo que me gustaría es que la oposición, que está en su legítimo derecho de ir al Tribunal Constitucional, pero que también se pusieran de acuerdo en tratar de ayudar a construir un mejor proyecto y no quedarnos en estos dimes y diretes que dicen más relación con cómo obstruir y cómo evitar que el Gobierno avance en una reforma que es importante”.

    En la misma línea, el ministro se refirió a la posibilidad de discutir la invariabilidad tributaria señalando que “siempre hemos manifestado nuestra disposición y voluntad al diálogo en los temas que a la oposición les interesa mejorar o les interesa, de alguna u otra manera contribuir”.

    “Nosotros tenemos la disposición, si incomoda a los 25 años, a lo mejor irnos a 20 años, que además fue una propuesta de la bancada DC en la Cámara de Diputados”, mencionó, agregando que “todos saben que nosotros tenemos esa voluntad” a discutir los temas.

    “Invariabilidad Normativa”

    A su vez, Alvarado abordó la propuesta de “invariabilidad normativa”, realizada por la bancada de diputados del PPD, señalando que “Hoy día siento que es más marcar un punto político que una realidad”.

    “Si estuviera realmente en juego o en riesgo el término de beneficios sociales, indudablemente que uno no podría cerrarse, pero hoy día ese escenario no lo siento y no lo veo”, añadió.

    Finalmente, respecto a la votación del proyecto de megarreforma, el ministro realizó un llamado a la oposición apuntando que “esa unidad que buscan para decir que no o para llevarlo al tribunal constitucional, la traduzcan en energía para contribuir a perfeccionar aspectos del proyecto”.

    Relación con el PNL y partidos oficialistas

    Alvarado además abordó la relación del Gobierno con el Partido Nacional Libertario, señalando que "siempre nos han apoyado hasta ahora y eso hay que valorarlo y hay que reconocerlo".

    Asimismo, respecto a la relación entre los diferentes partidos del oficialismo, el ministro señaló que “como gobierno, nos interesa que quienes nos apoyan siempre actúen de la manera más ordenada y coordinada posible”.

    “Ya hemos consensuado que adicional a estas instancias de coordinación legislativa y el comité político ampliado tengamos una reunión, una periodicidad a definir con los presidentes de los partidos para ver temas políticos más de fondo y hacer las bajadas que nos permitan que la discusión sea hacia adentro y no hacia afuera”, agregó.

    Finalmente mencionó que “aquí la invitación y el llamado es a la coordinación, a la cooperación y a la generación de más confianza”.

    Dictamen de la Contraloría contra Trinidad Steinert

    En la ocasión, el ministro además se refirió al recurso presentado por la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, por el dictamen de la Contraloría General de la República.

    “Es interesante desde el punto de vista administrativo, de lo que resuelva la Contraloría porque va a tener que ratificar lo que señaló o modificar su criterio y esa es una discusión que yo creo que desde el punto de vista que está hoy día en sede administrativa es importante de conocer”, mencionó.

    Además, respecto a la comisión investigadora señaló que "esto del anuncio de la comisión investigadora lo veo como marcar puntos políticos, mantener un tema vigente pero al final del día con resultados poco satisfactorios“.

    Más sobre:Claudio AlvaradoInvariabilidad normativaMegarreforma

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