En 2025 hubo 329.011 titulados en educación superior, la mayor cifra desde que se tiene registro

El Servicio de Información en Educación Superior (SIES), de la subsecretaría homónima del Mineduc, lanzó recientemente su Informe 2025 de Titulación en Educación Superior en Chile, donde se obtienen cifras nunca antes vistas.

Los datos a los que tuvo acceso La Tercera corresponden a las titulaciones de pregrado, posgrado y programas de postítulo y diplomados del año académico 2025, que considera el periodo entre el 1 de marzo de 2025 y 28 de febrero de 2026. Para ello se consultó a las 131 instituciones vigentes a marzo de este año -43 Centros de Formación Técnica (CFT), 30 Institutos Profesionales (IP) y 58 universidades- y de ellas, 123 enviaron información. Las otras ocho no tienen titulaciones por estar en proceso de cierre.

De modo general, en 2025 en Chile se totalizaron 329.011 titulaciones, la cifra más alta desde que existen registros . Esto, acorde al SIES, representa un crecimiento del 8% respecto del año anterior, equivalente a 24.282 titulaciones más, consolidando cinco años consecutivos de aumento en la titulación total del sistema.

El pregrado alcanzó 238.716 titulaciones, lo que representa un 72,6% del total, con un alza anual del 5,5%. Mientras, el posgrado llegó a 22.424 graduaciones y creció un 5,2%, y los programas de postítulo y diplomados alcanzaron 67.871 certificaciones, con el mayor crecimiento anual entre los niveles de formación: un 18,9%.

“Estos datos son, sin duda, un avance. Que más personas concluyan sus programas de pregrado y posgrado siempre es una buena noticia para el país”, señala la subsecretaria de Educación Superior, Fernanda Valdés. No obstante, agrega un dato adicional al informe: “Nuestro deber es mirar el panorama completo y abordar con urgencia los desafíos que nos muestra la evidencia: el 55% de quienes ingresan al sistema -incluyendo CFT, IP y universidades- no se titula oportunamente, con un margen de tres años, y nuestra tasa de titulación oportuna -o en tiempo esperado- es muy baja si la comparamos con el resto de países OCDE”. Y cierra: “Ello nos exige enfocar nuestros esfuerzos institucionales no solo en el acceso, sino en asegurar trayectorias formativas exitosas”.

En detalle, el informe señala que entre 2021 y 2025 la titulación total aumentó un 16,9%, impulsada especialmente por los programas de postítulo, que crecieron un 103,2% en esos cinco años, principalmente por la expansión de los diplomados.

En pregrado, en tanto, el aumento anual se explica principalmente por la formación técnico-profesional: las titulaciones en IP crecieron un 15,6% y en CFT aumentaron un 6,7%. En las universidades disminuyeron un 2,6% respecto de 2024.

“El crecimiento de la titulación en programas de formación técnica es consistente con el crecimiento de la matrícula que ha experimentado en los últimos años el subsector, apalancado en parte por los CFT estatales. Lo anterior se fortalece por la posibilidad de titulación intermedia que ofrecen algunos IP, acorde a las tendencias internacionales de optar por formaciones flexibles con alta empleabilidad. Es esperable que estas tendencias se mantengan a futuro, sobre todo si el subsistema TP hace adecuada lectura de las necesidades de formación corta y con empleabilidad clara”, dice Ramón Rubio, exrector del CFT Estatal de Los Ríos y hasta hace poco presidente del Consejo de Rectores de los Centros de Formación Técnica Estatales de Chile.

Nivel de formación 2021 2022 2023 2024 2025 % variación 2021-2025 % variación 2024-2025 Distribución titulación 2025 Pregrado 228.693 225.942 231.203 226.341 238.716 4,4% 5,5% 72,6% Posgrado 19.391 19.485 22.240 21.314 22.424 15,6% 5,2% 6,8% Postítulo 33.407 46.033 46.453 57.074 67.871 103,2% 18,9% 20,6% TOTAL 281.491 291.460 299.896 304.729 329.011 16,9% 8% 100%

En mayor detalle, las carreras técnico-profesionales representaron el 59,5% de las titulaciones de pregrado y crecieron un 11,1% en el último año, mientras que las carreras universitarias disminuyeron un 1,8%.

Otro cambio importante de destacar es en el tipo de formación. Por ejemplo, en 2025 las titulaciones de programas a distancia fueron el 25,1% de la titulación total y crecieron un 192,2% entre 2021 y 2025. Este impulso comenzó a verse tras la pandemia y las clases a distancia forzadas.

Las titulaciones de personas de 30 años o más alcanzaron el 42,7% del total, mientras que en 2025 las mujeres concentraron el 55,1% de la titulación total y el 54,6% de las titulaciones de pregrado. Esa participación, eso sí, cayó respecto de 2024 y persisten brechas en algunas áreas como STEM -acrónimo en inglés de Science (Ciencia), Technology (Tecnología), Engineering (Ingeniería) y Mathematics (Matemáticas)- de pregrado, las mujeres representaron solo el 18,9% de las titulaciones.

En posgrado, las graduaciones fueron mayoritariamente en programas de Magíster (94,7% del total), mientras que los doctorados alcanzaron 1.196 graduaciones.

Por otra parte, las certificaciones de postítulo y diplomados más que se duplicaron entre 2021 y 2025 (+103,2%), impulsadas principalmente por los diplomados. “Este crecimiento refleja una transformación en las trayectorias formativas de la población, con una creciente demanda por programas de actualización y especialización de corta duración, especialmente entre personas que ya participan del mercado laboral”, se lee en el informe del SIES.

Áreas y regiones

Por área del conocimiento, la titulación de pregrado 2025 se concentró en Tecnología (27,8%), Administración y Comercio (22,5%) y Salud (16,8%) y respecto de 2024 casi todas las áreas aumentaron sus titulaciones. El informe destaca Tecnología (12,1%), Agropecuaria (11,0%) y Humanidades (13,3%). En contraste, Salud registró una disminución anual del 3,9%, profundizando la caída acumulada del 10,2% observada entre 2021 y 2025.

En universidades, las carreras de pregrado con mayor número de titulaciones en 2025 fueron Psicología (8.212), Ingeniería Comercial (7.256) e Ingeniería Civil Industrial (6.607). Considerando las 30 carreras con 1.000 o más titulaciones en 2025, sólo 11 de ellas incrementaron sus titulaciones en el último año, siendo las mayores alzas las de carreras como Pedagogía en Educación de Párvulos (57,3%), Medicina Veterinaria (27,5%), Psicología (19,4%) e Ingeniería Civil en Computación e Informática (8,5%).

El área de Educación, donde la falta de profesores proyectada para Chile se ha transformado en crisis, acumula una disminución del 24,3% en sus titulaciones de pregrado en los últimos cinco años. En el caso de las pedagogías, el año pasado se lograron 10.598 titulaciones, siendo las más masivas las de Pedagogía en Educación de Párvulos (2.334), Pedagogía en Educación Diferencial (1.779), Pedagogía en Educación de Básica (1.089), Pedagogía en Educación Física (1.002) y Pedagogía en Idiomas (1.001). Respecto de 2024, se aprecia una baja general de las pedagogías en un -4,1%.

Solange Tenorio, rectora de la UMCE, dice al respecto que en la última década se ha evidenciado “una disminución significativa en el ingreso a las carreras de pedagogía, lo que naturalmente ha impactado en la cantidad de titulados en estas carreras. Esta situación responde a múltiples factores, como el aumento de los requisitos de acceso a pedagogías, la limitada capacidad para implementar las políticas de acompañamiento a profesores y educadores que ingresan a la vida profesional, en contextos cada vez más complejos para el ejercicio de la profesión, entre otros elementos”. Sin embargo, también destaca que persiste el interés en estas carreras: “De hecho, entre quienes fueron seleccionados en programas de pedagogías este año, el 93% los tenía entre sus tres primeras preferencias“.

“Fortalecer las pedagogías es un desafío estratégico y urgente para nuestro país, porque la educación es esencial para el desarrollo humano y es el principal camino para que Chile progrese cultural y productivamente. Cualquier política de mejora educativa, e incluso de crecimiento, debería considerar este factor“, agrega. En ese desafío, considera fundamental el trabajo articulado entre el Estado, el Congreso y las universidades como la UMCE.

Al ver la realidad regional, se concluye que la RM tuvo el 77% de las graduaciones de posgrado y el 57% de la titulación total del sistema.