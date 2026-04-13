Volkswagen espera tener robotaxis en Los Ángeles para 2026

La movilidad urbana da un paso más hacia el futuro con el anuncio de MOIA, filial del Grupo Volkswagen, que llevará su tecnología de conducción autónoma al mercado estadounidense a través de una alianza estratégica con Uber. El proyecto contempla la incorporación del modelo eléctrico ID. Buzz AD como parte de una flota de robotaxis que comenzará a operar en Los Ángeles a partir de 2026.

El plan forma parte de una estrategia a largo plazo que busca desplegar miles de vehículos autónomos en distintas ciudades de Estados Unidos durante la próxima década. La fase inicial contempla pruebas desde fines de 2025, con el objetivo de iniciar operaciones comerciales al año siguiente, inicialmente con conductores de seguridad a bordo mientras se validan los sistemas y regulaciones.

El ID. Buzz AD ha sido desarrollado específicamente para servicios de movilidad compartida. Se trata de un vehículo 100% eléctrico con tecnología de conducción autónoma de nivel 4, lo que le permite operar sin intervención humana en entornos controlados. Este modelo integra un completo ecosistema que combina hardware, sensores avanzados y software de gestión de flotas, diseñado para ofrecer un servicio eficiente, seguro y escalable.

Uno de los aspectos más relevantes de esta iniciativa es su integración directa en la plataforma de Uber, lo que permitirá a los usuarios solicitar viajes autónomos de forma similar a un servicio tradicional. A diferencia de sistemas de transporte rígidos, este modelo apunta a una movilidad flexible, bajo demanda y adaptable a las necesidades del usuario.

Además, la alianza refleja una tendencia creciente en la industria: la convergencia entre fabricantes automotrices y plataformas tecnológicas para acelerar la adopción de vehículos autónomos. En este contexto, MOIA aporta su experiencia en desarrollo tecnológico, mientras que Uber entrega su red global y capacidad operativa.