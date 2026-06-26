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    Volkswagen planea eliminar 100.000 empleos en el mundo y cerrar cuatro plantas en Alemania: acciones caen a menor nivel en 16 años

    El fabricante reduciría cerca del 15% de su dotación y recortaría en 15% su plan de inversiones para los próximos cinco años. Sería la mayor reestructuración de su historia.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Acciones de Volkswagen caen más de 26% en el año. Europa Press/Contacto/Kristian T

    Volkswagen planea eliminar 100.000 puestos de trabajo y cerrar cuatro plantas de producción en Alemania en los próximos años, en lo que representaría la reestructuración más radical en los 89 años de historia del fabricante alemán, según Financial Times y un reporte publicado este viernes por la revista especializada Manager Magazin.

    De concretarse, el mayor fabricante de automóviles de Europa reduciría aproximadamente el 15% de su dotación total, que al cierre del primer trimestre de 2026 ascendía a cerca de 657.400 empleados, de acuerdo con cifras entregadas por la propia compañía.

    Cuatro plantas en la mira

    El plan contempla además reducir en torno a un 15% las inversiones previstas para los próximos cinco años, desde los niveles proyectados hasta poco más de 130.000 millones de euros (US$ 148.200 millones).

    Asimismo, implicaría el cese de producción en las plantas de Hanover, Zwickau y Emden, además del sitio de Neckarsulm, perteneciente a la marca Audi.

    Las cifras reportadas por Manager Magazin representan una aceleración significativa respecto a los planes de recorte de empleo que Volkswagen ya había anunciado previamente, dado que hasta ahora se esperaba la eliminación de alrededor de 50.000 puestos en Alemania hacia 2030.

    La automotriz también se había comprometido, en un acuerdo alcanzado con los sindicatos a fines de 2024, a evitar el cierre de fábricas en el país y a descartar despidos forzosos hasta esa misma fecha.

    Una de las plantas que cerraría Volkswagen sería la que fabrica los vehículos Audi.

    La compañía ya había delineado planes para implementar recortes de empleo de gran alcance y lanzado una importante ofensiva de productos, en el marco de su búsqueda por mejorar la rentabilidad.

    La información se da en medio de la durísima competencia a la que está sometida el fabricante alemán, especialmente de las marcas chinas y en la propia Alemania, en donde dejó de ser la número uno en ventas, desplazada por BYD y Geely.

    El País informa que, de acuerdo a medios a medios alemanes, la Comisión Europea se plantea imponer aranceles también a los híbridos enchufables chinos, una medida que protegería a grupos como Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz, todos ellos vendedores de este tipo de motorizaciones.

    La empresa no comenta “documentos internos confidenciales”

    Un vocero de Volkswagen declinó comentar sobre “documentos internos confidenciales” al ser consultado por CNBC, indicando que las decisiones serán adoptadas y aprobadas por los órganos de gobierno correspondientes, según una traducción provista por Google.

    “Todo el Grupo, incluidas sus marcas y filiales, debe someterse a un cambio profundo”, señaló el portavoz.

    Sindicatos anuncian resistencia

    El Consejo General de Trabajadores de Volkswagen y el sindicato industrial alemán IG Metall anunciaron su oposición a los reportados recortes de empleo y cierres de plantas.

    “Si tales planes llegaran a impulsarse, los impediríamos con todas nuestras fuerzas”, señalaron en un comunicado conjunto, según una traducción.

    Las acciones de Volkswagen operan con una caída de 0,2% este viernes. El precio de la acción acumula un retroceso superior al 25% en lo que va del año.

    Acciones se hunden

    En ese contexto, las acciones del fabricante alemán profundizan sus caídas. El papel retrocede 1,6% en la Bolsa de Fráncfort a mínimos en más de 16 años.

    A principios de semana, Citi rebajó tanto sus previsiones financieras como el precio objetivo para el fabricante. El principal motor detrás de esta rebaja es el continuo deterioro de las ventas de Volkswagen en China, donde la demanda se está debilitando más rápido de lo que los analistas habían anticipado.

    Citi redujo su precio objetivo de 110 a 94 euros por acción, en comparación con el precio de mercado actual de poco menos de 77,35.

    Al mismo tiempo, el banco mantuvo su recomendación de compra. Sin embargo, a pesar de la recomendación positiva, los analistas reconocen quelas perspectivas operativas de la empresa siguen deteriorándose.

    Los papeles de la firma acumulan una caída de 26% en lo que va del año, de acuerdo a los registros de Tradingview.

    Más sobre:VolkswagenDespidosMercado laboral

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