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    Tribunal cierra causa por compraventa de la casa de expresidente Salvador Allende tras decisión de Fiscalía de no perseverar

    El abogado querellante, Raimundo Palamara, cuestionó la situación y afirmó que “con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional". En tanto, la representante de Isabel Allende y Maya Fernández, Paula Vial, valoró el cierre de un proceso "ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas”.

    Por 
    Javiera Arriaza
     
    María Catalina Batarce
    PABLO VÁSQUEZ R

    El 7° Juzgado de Garantía de Santiago cerró este viernes la investigación por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, ubicada en Guardia Vieja, Providencia, luego de que el Ministerio Público comunicara su decisión de no perseverar en la causa, solicitud que fue acogida por el tribunal.

    La determinación de la Fiscalía se sustentó en el criterio fijado por el Tribunal Constitucional (TC), que establece que el Ministerio Público puede optar por no perseverar en una investigación incluso cuando esta no ha sido formalizada.

    Tras el cierre de la causa, el abogado querellante Raimundo Palamara cuestionó la decisión y afirmó que “con esto finalmente quedaron impunes todos quienes operaron en esta operación inconstitucional en que hubo un gasto fiscal humano con más de 50 funcionarios públicos que trabajaron en un contrato inviable que pretendía darle un negocio indefinido a la familia Allende a través de sus fundaciones”.

    El querellante sostuvo que, si bien la investigación podría reabrirse en el futuro, la decisión del fiscal Patricio Cooper refleja “la voluntad” de no continuar con las diligencias. Asimismo, criticó que durante la investigación no se cuantificara el eventual daño fiscal ni se realizara, a su juicio, un análisis suficiente de la prueba reunida.

    En esa línea, Palamara aseguró que existieron antecedentes sobre presiones ejercidas por asesores de la entonces senadora Isabel Allende para que la Contraloría General de la República (CGR) tomara razón favorablemente del contrato, versión que —afirmó— fue corroborada por las declaraciones del exjefe de asesores de la Presidencia, Miguel Crispi.

    “No hubo estudio serio, no hubo objetividad, perdiendo nuevamente el pueblo de Chile frente a los poderosos de siempre”, concluyó el abogado.

    Abogada Vial valora la decisión

    Por otro lado, la abogada y representante de la exsenadora Isabel Allende y la exministra Maya Fernández en la causa, Paula Vial, dijo valorar que las instituciones “hayan podido llevar adelante este proceso con apego a la ley y al debido proceso, permitiendo que los hechos fueran esclarecidos conforme a los procedimientos establecidos”.

    “Esta resolución ratifica lo que afirmamos desde el primer momento: aquí no hubo delito alguno como lo demuestra la decisión de tribunales. Fue un proceso, ingrato y muy doloroso, plagado de acusaciones falsas”, añadió Vial.

    Luego señaló que el cierre definitivo de la investigación debiese permitir “dar por superada esta etapa, y que la familia Allende pueda continuar desarrollando sus actividades con total tranquilidad. Este fue un caso completamente injusto con un daño reputacional irremediable”.

    Más sobre:Casa Salvador AllendeFiscalíaRaimundo PalamaraSalvador AllendePatricio CooperPaula Vial

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