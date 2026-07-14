Precio del petróleo salta 10% tras anuncio de EE.UU. de bloquear navalmente a Irán

Los precios del petróleo se dispararon casi 10%, las bolsas cayeron fuertemente y el dólar en chile se empinó casi $9. Esas son algunas de las consecuencias que este lunes sufrieron los mercados tras el recrudecimiento del conflicto entre EEUU. e Irán.

“Estamos reinstaurando EL BLOQUEO IRANÍ, así llamado porque solo detiene el ingreso o la salida de los barcos o clientes de Irán. Todos los demás países tendrán un uso justo y abierto del estrecho”, dijo Trump este lunes en una publicación en su red social Truth Social.

Junto con ello, exigió un reembolso equivalente al 20% de toda la carga transportada.

La decisión de reimponer el bloqueo se produce después de que Estados Unidos e Irán intercambiaran ataques durante el fin de semana.

Los ataques aéreos del fin de semana son la cuarta vez que Estados Unidos bombardea Irán en la última semana. El país persa exige que los barcos usen una ruta norte por sus aguas territoriales, ya que reclama el control del estrecho.

Estas acciones respondieron a un ataque del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica contra un buque portacontenedores que transitaba por Ormuz.

La situación empujó los valores del crudo. Al cierre de esta edición, el Brent, de referencia para Chile, registra un potente salto de 10,01% hasta US$82,74, mientras que el petróleo WTI que se transa en Nueva York anota un alza de 4,42% a US$ 77,56.

El alza del precio tiene especial relevancia en Chile debido a que importa más del 95% de lo que consume. El estallido de la guerra el 27 de febrero pasado, llevó al barril a rozar los US$ 120 y el gobierno chileno decidió en marzo pasado traspasar al consumidor el aumento del costo, desatando un salto histórico en el precio de los combustibles.

“Si la escalada en Medio Oriente se mantiene o se profundiza en las próximas semanas, el impacto sobre los precios internos podría acentuarse, complicando el panorama económico del país en el corto plazo”, dijo este lunes Cristián Claro, analista de mercados de Capitaria.

Por otro lado, el tipo de cambio en Chile reportó un alza luego de dos jornadas consecutivas a la baja. Al cierre de esta edición, el dólar subió $8,95 respecto al cierre de este viernes hasta los $932,55 la unidad cerca de su mayor valor en siete meses y desde que comenzó el actual conflicto en el Medio Oriente ($935).

El alza se produce a pesar de que el cobre - principal soporte para el peso chileno- subió 0,39% en la Bolsa de Metales de Londres hasta los US$6,105 por libra.

“El conflicto renovado hizo que los mercados globales buscaran refugio en el dólar, que se fortaleció en todo el mundo”, comentó Sebastián Moncada, senior account manager de la app de inversiones XTB.

Ante este contexto, el índice del dólar, que mide el desempeño de la divisa frente a sus pares más importantes del mundo, subía 0,34% a 101,29 puntos.

En tanto, los principales índices del mundo cerraron a la baja. El S&P500 cedió 0,78% mientras que el Dow Jones bajó 0,26%. Por su parte, el tecnológico Nasdaq cayó 1,55%.

El Ipsa perdió los 11.000 puntos tras caer 1,16% hasta los 10.928,26 puntos. Entre las acciones con mayor ponderación en el índice, Latam se desplomó 5,18%, mientras que Banco de Chile perdió 2,05% y SQM 0,8%.

“Nuevamente retoma el protagonismo el conflicto en el Medio Oriente entre EEUU. e Irán, donde han recrudecido los ataques recíprocos”, comentroan desde Renta4 sobre el factor que marcó la jornada.