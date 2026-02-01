Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”

Paula Dinamarca habla desde un lugar que no es solo de éxito, sino de constante lucha. Su nominación a Mejor Actriz de Reparto en Cine en los Premios Caleuche, y la llegada de ‘La Misteriosa Mirada del Flamenco’ a los Premios Goya, no aparecen como un golpe de suerte, sino como la consecuencia de una vida marcada por la terquedad, la resistencia y un trabajo sostenido, siempre bajo perfil.

‘La Misteriosa Mirada del Flamenco’ se sitúa en los años 80, en un pueblo minero del norte de Chile. La historia sigue la vida de una comunidad queer que resiste en medio de la propagación de una enfermedad mortal y desconocida. En ese universo, Paula Dinamarca interpreta a Mamá Boa, una figura de poder y cuidado que actúa como la matriarca de la comunidad.

Criada en la población José María Caro, la actriz llegó a la actuación sin redes, pero con una convicción que se sostuvo incluso en los silencios, las pausas forzadas y las decisiones erradas. Hoy, tras su aclamado papel como Mamá Boa, la actriz reflexiona sobre lo que significa habitar un cuerpo históricamente excluido en espacios de consagración como Cannes, los Caleuche y los Goya, sin separar nunca su oficio de su activismo.

“Vengo de un barrio bajo, todo es mérito propio. No es un regalo, es trabajo”

- Estás nominada a los Premios Caleuche por Mejor Actriz de Reparto en Cine ¿Cómo te tomaste este reconocimiento?

Todo fue sorpresivo. Yo estaba en la cotidianidad de mi casa, tranquila, y de repente me enteré que estoy nominada a un Caleuche. Que los mismos actores estén reconociendo mi trabajo para mí es gratificante, ahí es cuando digo que valió la pena trabajar duro, y que valió la pena hacerlo desde el bajo perfil, es decir, sin aspiraciones tan fuera de la realidad, sino en la pasión que tiene para mí actuar.

- ¿Qué te pasó cuando te enteraste que ‘La Misteriosa Mirada del Flamenco’ estaba nominada a los Goya?

Eso sí me pilló más de sorpresa, porque con la campaña de los Oscars —que no logró quedar en competencia—ya habíamos dicho ‘bueno será’. Yo siempre he usado en estos espacios la estrategia de evitar tener expectativas, porque si tú te haces una expectativa de alguna cosa y por A, B o C motivo no resulta, te deprimes, te pones triste, te frustras. En el fondo las expectativas igual están en la cabeza, pero pueden jugar en contra, entonces trato de bajarle el nivel y solo estar ahí. Pero, claro, la nominación también es bastante agradable para mí y mi historia de vida.

- ¿Crees que hay un antes y un después en la Paula que recibió estas nominaciones?

En mi confianza sí, en mi carrera también. Pero en mi vida personal marca un antes y un después también, porque me saca de un estado que tiene que ver mucho con mi autoestima, con la manera en que que yo miro el mundo y cómo trato de proyectarme para que me vean. Marcan una diferencia porque tiene que ver con que valió la pena resistir la exclusión, discriminación y pobreza material, eso fue un entrenamiento para poder vivir este momento de mi historia con la templanza que tengo ahora.

- ¿Sientes que todo lo que viviste antes fue una preparación para este momento?

Yo creo que el mismo destino fue acomodando estos acontecimientos y fue formándome de esta manera para que hoy lo reciba todo con templanza. En otras entrevistas decía: ‘es un regalo’, pero yo siempre estoy en la autocrítica y pienso que me he sacado la mugre para estar en donde estoy y lo digo con mucho orgullo. Vengo de un barrio bajo, todo es mérito propio. No es un regalo, es trabajo.

28.01.2026 Paula Dinamarca Actriz Lugar: Cine Normandie Foto Pablo Vásquez R | Revista Paula Pablo Vásquez R.

“Evito vivir en la incertidumbre de qué va a ocurrir mañana, porque creo que ahí es cuando el actor la jode”

- ¿Cómo comenzó tu carrera en la actuación?

Tengo una virtud que es la terquedad, entonces, en ese contexto, si no resultó por aquí, mañana será otro día. He sido bastante resiliente y combativa a la hora de tener que enfrentar la vida, los acontecimientos diarios.

Yo estaba en una organización LGBT y llegó un telefonazo ofreciéndome un papel para un corto de titulación, así comenzó todo. Entre medio de eso vinieron unos documentales y otras cosas que pasaron super rapiditas. Luego de eso apareció otra película, ‘Naomi Campbell’, que actualmente es cine de culto. Después de eso tomé un par de malas decisiones en las que prefiero no ahondar, y ahí me quedé como en stand by un buen rato.

- Esas malas decisiones ¿afectaron tu carrera?

No, porque todo es un aprendizaje. Esta época de templanza que estoy viviendo ahora, para poder disfrutarla, reconocerla y aceptarla, tuve que vivir en el caos, conocer el desorden y cuestiones sumamente extremas que me trajeron a este estado. Yo digo que fue como un entrenamiento, como un adoctrinamiento que el destino colocó para poder llegar a escribir este capítulo de mi vida.

- ¿Qué buscabas en la actuación que te hizo persistir en tu carrera a pesar de esta pausa?

Mi sueño de niña era ser actriz y quería hacerlo realidad. Cuando vi que se estaba abriendo un camino, dije: ‘esto es un 50% que me está entregando el destino, el otro 50% lo pongo yo’.

- Mirando hacia atrás, ahora que estás en este momento de templanza, ¿cuál fue el momento más difícil de tu carrera?

Yo creo que lo difícil en este oficio es mantenerse. Es un oficio muy bello, de mucho aprendizaje, de mucho ver en el otro, observar al otro, absorber, pero en cualquier momento se baja el telón y se acabó. Ese momento nunca lo sabemos, es super incierto. Entonces, evito vivir en la incertidumbre de qué va a ocurrir mañana, porque creo que ahí es cuando el actor la jode. Es una reflexión muy personal, pero yo creo que el actor la jode en decir: ‘mañana va a sonar el teléfono y tendré un protagónico’. Hay que evitar estar en esa incertidumbre, hacer otras cosas por mientras, y nunca dejar de tener a la gente con la que hiciste tribu, a la gente que estuvo contigo en los momentos de luz y en los momentos oscuros.

28.01.2026 Paula Dinamarca Actriz Lugar: Cine Normandie Foto Pablo Vásquez R | Revista Paula Pablo Vásquez R.

La Misteriosa Mirada del Flamenco

- ¿Qué fue lo primero que te conectó con Mamá Boa, tu personaje en La Misteriosa Mirada del Flamenco?

Hacer a la Mamá Boa fue un desafío, en el que saqué harta memoria emotiva. Algunos compañeros artistas me dicen que esa memoria es una fuente agotable, otros me sugieren que es inagotable. Yo creo que es una fuente inagotable, porque emociones tenemos todos los días.

Mamá Boa salió de toda esta generación de travestis patas malas que a mí me tocó conocer cuando era chica. Yo vengo de una época en donde el concepto de travestir era extremadamente demonizado y patologizado, incluso por la misma comunidad. Entonces, la Mamá Boa sale de todos estos recuerdos de memoria histórica que una trae en el cuerpo.

- O sea, ¿mucho de ti está en Mamá Boa?

Más que mucho de mí como Paula Dinamarca, yo creo que hay mucho de todas las compañeras que ya no existen. Mamá Boa es la encarnación y materialización de toda esa furia travesti que la generación actual reivindica, de todos los portazos en la cara, de que toda la vida te dijeron que no. Es la encarnación de todo lo que tuvieron que resistir las compañeras que murieron por la enfermedad, por no haber terapia, por ser las primeras mártires.

- ¿Y que quedó de Mamá Boa en Paula, después de interpretar el personaje?

Yo creo que no dejó nada en mí. La Mamá Boa está en la pantalla grande, haciendo de las suyas, dueña de la casa Alaska, y la Paula está acá, delante tuyo.

- ¿No sueles llevarte cosas de tus personajes a tu vida?

A mi vida diaria, no. Pero, creo que igual la Mamá Boa vive en todas las travestis o mujeres trans que sean tercas y que le guste el ejercicio del poder, pero desde la táctica y la estrategia.

- ¿A qué atribuyes que esta historia genere tanta identificación?

Que trabajamos bien, que impactamos. El arte abre la conciencia, yo digo que el arte siempre está en peligro de extinción, pero siempre hay algún artista que le da nuevamente vida y que lo hace nuevamente salir a flote. Si mi cuerpo físico sirvió para eso, para hacer esa canalización, maravilloso. Si muchas travestis o trans, adultas, mayores, jóvenes, se sienten identificadas con la Mamá abuela, todas somos Mamá Boa.

“Me estoy exponiendo hasta que me maten públicamente, no puedo andar por la vida llorando por los rincones”

- ¿Cómo dialoga tu activismo con estas nominaciones?

Soy la tercera trans latinoamericana que camina por la alfombra roja de Cannes. Imagínate, la alfombra roja del festival de cine más importante del mundo, y nací en el primer sector de la población José María Caro. A mí no me digan a quién le he ganado, no me pregunten eso, porque yo voy a responder muchas cosas.

- Entonces tu activismo no se separa de tu obra.

No se separa porque tiene mucho de político el hecho de ser la tercera mujer trans pisando esa alfombra, pasando por ese lugar, mostrando el cuerpo, el rostro. Es un acto político y de resistencia para el movimiento completo. No es un simple mensaje de ‘chiquillas se puede’. O sea, sí se puede, pero hay que sacarse la mugre antes para que sí se pueda.

Para una trans todo es político. Me estoy exponiendo hasta que me maten públicamente, no puedo andar por la vida llorando por los rincones, en mi caso eso sería un lujo. Me tengo que mantener en una constante resolución de conflictos, de problemas. ¿Si acabará algún día? No lo sé, ojalá. Pero si no se acaba, seguiremos dando cara.

28.01.2026 Paula Dinamarca Actriz Lugar: Cine Normandie Foto Pablo Vásquez R | Revista Paula Pablo Vásquez R.

- Actualmente, ¿hay algo que te incomode del modo en que la industria se acerca a las disidencias?

Cuando todo esto comenzó y yo lo veía de manera antagónica, me incomodaba. El humor negro en relación a nosotros, durante una época se normalizó, pero después uno dice: ‘no, pues. Nadie se merece que lo traten desde ahí, desde ese lugar’.

- ¿En qué momento cambiaste de opinión?

Cuando empezó a venir toda esta generación LGBT que empezó a hacer cine y a tener la narrativa desde la propia historicidad. Por ejemplo, Diego (Céspedes) no es trans, pero es de la comunidad. Entonces, hay empatía hacia nosotras. Y también lo que ocurre en lo LGBT actualmente, no es ni la sombra de lo que ocurría cuando yo estaba más joven.

- Hay quienes dicen que Daniela Vega abrió un camino para las actrices trans en Chile ¿Cómo lo ves tú desde tu propia experiencia?

Yo creo que cada una, en este caso, se abre camino sola. La Dani sí, su figura abrió un camino y generó un alto impacto en toda población chilena. Pero también habemos muchas que estamos trabajando entre las sombras, que estamos trabajando calladitas.

- ¿Hoy existen más oportunidades?

Existen muchas más oportunidades, partiendo por el hecho de que puedas trabajar. Porque, a ver, el comercio sexual es opcional. Una mujer cisgénero puede optar a eso, como también una mujer trans, pero en esta época es así. En mi época era prácticamente lo único que había para una, no había más opción.

28.01.2026 Paula Dinamarca Actriz Lugar: Cine Normandie Foto Pablo Vásquez R | Revista Paula Pablo Vásquez R.

- Volviendo al cine, ¿qué tipo de personaje sueñas con interpretar?

Aquí voy a soñar despierta. Me encantaría, por ejemplo, si hubiera un proyecto que reviviera la teleserie Ángel Malo, hacer el papel de Nice. Por qué no también hacer a la Virgen María. Yo la rayo con la aparición de Fátima, me encantaría hacer eso.

Y también al otro extremo, me gustaría hacer a la Quintrala pero en el cine. Me gusta mucho el tema de época, entonces, de repente hacer alguna deidad egipcia o a Cleopatra. Hacer el papel de María Antonieta, que le cortaron la cabeza. Algo así.

- ¿Qué cosas no estás dispuesta a negociar, aunque vengan más proyectos o reconocimientos?

No me he hecho esa pregunta, porque en la actualidad estoy dispuesta incluso a hacer el papel de hombre, porque yo estoy clara de quién soy. Hasta el día de hoy no tengo nada en la cabeza que me haga dudar o hacerme la divita.

Si viniera un director y me dijera: ‘quiero conocer tu parte masculina. Haz el papel de hombre, pero hetero cis’, chucha ya po. Tendría más pega si, porque tendría que fijarme más cómo se comportan, estudiar bien. Sería un desafío, eso es lo que me gusta, que me pongan encima desafíos.