Beccacece ya piensa en su visita a Santiago con Ecuador: “Conozco muy bien al futbolista chileno; lo valoro, lo aprecio, lo quiero”

Ecuador dio un paso más hacia la clasificación a la Copa del Mundo de 2026. Aunque el resultado haya sido estrecho (2-1), fue más que Venezuela y mantiene el buen pasar de la mano de Sebastián Beccacece. El extécnico del Elche y quien fuera ayudante de Jorge Sampaoli en la Roja llegó reemplazando a Félix Sánchez y tiene a la Tri muy cerca de concretar el objetivo.

El combinado del Guayas será el próximo rival de Chile, este martes en el Estadio Nacional. Llegará a Santiago encumbrado en la tabla, todo lo contrario a lo que le sucede a la Roja de Gareca. Tras el duelo ante la Vinotinto, el DT de los ecuatorianos analizó el juego y proyectó lo que sucederá en Ñuñoa.

Respecto a la victoria sobre los venezolanos, Beccacece dijo que se sintió “muy identificado con lo que hacen los futbolistas, porque representan a su país con mucho coraje, con mucho fútbol y mucha pasión”. “Sabemos que es hasta el final. Si toca sufrir dos minutos, hay que sufrir dos minutos. En la última jugada, de balón detenido, queda esa sensación de sufrimiento y hay que aprender también. Vi un grupo que no bajó la guardia, por momentos fuimos muy superiores”, añadió.

“Los tres puntos se quedan en casa. Tenemos que seguir aprendiendo. En los momentos en que la cosa viene bien, cautela, tranquilidad y mucha disciplina para seguir creciendo. Hoy el Ecuador nuevamente está feliz”, complementó el argentino.

Respecto al duelo ante la Roja, Beccacece habló bien de la Selección, pese a su mal andar clasificatorio. “Conozco muy bien al futbolista chileno. Lo valoro, lo aprecio, lo quiero. Me tocó estar en esa selección, hay jugadores como Aránguiz, Vidal... lo que sienten esa camiseta. Nos van a exigir más que el cien. Es un espacio que me tocó transitarlo. Soy muy agradecido, tengo una linda conexión con ese grupo. Hay unos que están, otros que no. Hay que trabajar, de lo contrario vamos a sufrir mucho", emitió.

“Ahora nos toca otro escenario complejo, con jugadores de muy buen pie. No tiene los puntos que merece pero juega muy bien. Tenemos que combatir y presionar 110 minutos. Si no, vamos a sufrir”, agregó el estratega de los ecuatorianos, lanzando muchas flores al colista de las Eliminatorias.

Volviendo en el análisis del partido, Sebastián Beccacece declaró: “Tal vez, de haber concretado un 20% más de lo generado, nos hubiésemos ido con 3 (goles) de ventaja, y en una distracción terminamos con esos 4′ en los que algo malo podía pasar. El fútbol es eso, pero a mí nadie me quita el disfrute de lo que hizo el equipo. Seguiremos potenciando ese fútbol, ese valor, ese coraje, esa pasión, cómo los jugadores iban a pelear cada pelota... No es solamente ganar, es trabajar para afianzar una mentalidad. El éxito te lo prestan“.