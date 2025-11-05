OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Inapi falla a favor de NotCo en disputa marcaria contra NatMilk

NotCo gana disputa marcaria a agricultor Cristián Zambrano, propietario de la empresa familiar Zafa, dedicada desde hace más de 40 años a la producción de leche y quesos en Renaico, región de La Araucanía. La controversia inició cuando en enero de 2024, Zambrano presentó la solicitud de su marca NatMilk.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
20 Agosto 2022 NotMilk Notco Foto: Andres Perez Andres Perez

Tras más de un año de trámite, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) resolvió el pasado 21 de octubre acoger la oposición presentada por The Not Company SpA (NotCo) contra la solicitud de registro de la marca NatMilk, presentada por el agricultor Cristián Zambrano, propietario de la empresa familiar Zafa, dedicada desde hace más de 40 años a la producción de leche y quesos en Renaico, región de La Araucanía.

La controversia inició cuando en enero de 2024, Zambrano presentó la solicitud de su marca NatMilk para productos lácteos. En abril, la empresa chilena de tecnología alimentaria presentó una demanda de oposición ante el Inapi, argumentando que la marca se prestaba para inducir a error o engaño respecto del origen empresarial de sus productos, al ser fonéticamente “cuasi idéntica” a su marca NotMilk.

A través de un escrito presentado por el estudio Silva, la compañía indicaba que “la marca solicitada NatMilk no reúne el requisito de especialidad exigido por el artículo 20 letra h) de la Ley Nº 19.039 para ser inscrita como marca comercial, ya que resulta cuasi idéntica a las marcas creadas, posicionadas y registradas anteriormente por mi representada para productos idénticos y/o relacionados, no constituyendo, por tanto, un signo característico que sirva para distinguir los productos solicitados”.

Distancia

En mayo del año pasado Zambrano comentó, en conversación con La Tercera, que si bien se imaginaba que podrían tener problemas con la compañía, procedieron igualmente con la inscripción de su marca. “Tenemos una producción de leche de libre pastoreo y ordeña voluntaria. Estamos como en el tope de lo que es la leche natural producida con bienestar animal, y el tema de compensación de carbono. De ahí nació mi idea de construir una marca que identifique la leche producida con estas características y por eso le pusimos NatMilk”, sostuvo en aquella ocasión.

Asimismo, rechazó desde un principio la idea de querer imitar a la foodtech. “Nos queremos distanciar absolutamente de ellos. Tratan de ser algo que no son, y nosotros queremos reforzar las características del producto que tenemos”.

Respaldo

A 18 meses de haber presentado la demanda de oposición, el pasado 21 de octubre, la autoridad marcaria concluyó que las marcas eran demasiado parecidas para coexistir en el mercado.

En su resolución, el Inapi indicó que tanto NatMilk y NotMilk “comparten seis de siete letras en el mismo orden y secuencia, sin que la sustitución de la vocal O por la A, en la marca pedida, resulten ser suficiente para diferenciarlos adecuadamente. En vista de lo señalado anteriormente, se concluye que las marcas en conflicto no cuentan como conjunto con una fisonomía o identidad propia ni poseen diferencias suficientes para hacerlas distinguibles entre sí”.

El organismo también subrayó la fama y notoriedad de la marca NotMilk en Chile, acreditando su posicionamiento mediático y su presencia en el mercado nacional e internacional como marca representativa de alimentos de origen vegetal. “Del análisis de la prueba aportada por del demandante, este último logró acreditar fehacientemente la fama y notoriedad en nuestro país de la marca NOTMILK (…) la que ha tenido una presencia preponderante en el mercado desde hace largo tiempo a la fecha, y por ende es conocida por la generalidad del público en Chile”, señala el documento.

Consultado sobre el fallo, Juan Pablo Silva, socio del estudio que representó a la foodtech, indicó: “Estamos muy conformes con el fallo de Inapi, que reconoce la trayectoria y notoriedad de NotMilk en el mercado chileno. Las declaraciones oficiales, por supuesto, corresponden a la empresa”.

Cabe señalar que Zambrano tiene plazo hasta el 12 de noviembre para apelar la decisión de Inapi ante el Tribunal de Propiedad Industrial.

Lee también:

Más sobre:NegociosEmpresasNotMilkConflicto

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”

Ventas de comida rápida siguen creciendo, pero el gasto promedio se debilita

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Lo más leído

1.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

2.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

3.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

4.
Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

Senador Cruz-Coke aborda crimen contra su primo e hijos de éste: “Lo quisieron implicar en un parricidio”

5.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Quién es Zohran Mamdani y cómo consiguió el triunfo que lo convertirá en el primer alcalde musulmán de Nueva York

Servicios

Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 4 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Dónde y a qué hora ver a Canadá vs. Uganda por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Cuándo y a qué hora ver a Estados Unidos vs. Burkina Faso por el Mundial Sub 17

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel
Chile

Abre Matthei y cierra Kast: así fue el sorteo de orden de los candidatos para debate de Anatel

Con seminario en el Senado por FES, Cataldo espera consolidar la discusión y “avanzar en la superación del CAE”

Ministerio de Educación adjudica 20 nuevos Liceos Bicentenario en el país

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”
Negocios

Andrés Velasco: “En Chile nos gusta decir que crecemos menos que nadie, la verdad es que crecemos igual que todos los demás”

Ventas de comida rápida siguen creciendo, pero el gasto promedio se debilita

Inapi falla a favor de NotCo en disputa marcaria contra NatMilk

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia
Tendencias

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cómo fue la intercepción de un narcosubmarino que transportaba cocaína en el Atlántico

Qué se sabe del triple homicidio en La Reina, el caso que dio un vuelco y conmociona a Chile

El insólito motivo que amenaza con un paro de árbitros en el fútbol chileno
El Deportivo

El insólito motivo que amenaza con un paro de árbitros en el fútbol chileno

Los cambios del LIV Golf para 2026: 72 hoyos, Niemann como bandera y Mito Pereira en suspenso

Con la Roja en el horizonte: Manuel Pellegrini le mete a presión al Betis para definir su futuro “lo antes posible”

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha
Cultura y entretención

AC/DC revela precios y ubicaciones de su show en Chile: sólo habrá localidades en cancha

Prime Video revela el tráiler de la película 31 Minutos: Calurosa Navidad: puedes verlo aquí

Una despedida a casa llena: Megadeth agota las entradas para su adiós en Chile

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”
Mundo

Trump afirma que las recientes victorias demócratas en Estados Unidos “no son buenas para nadie”

Gobernador de Río de Janeiro justifica el operativo en las favelas: “La Policía está en desventaja con estos grupos”

Zohran Mamdani, el electo alcalde musulmán de Nueva York al que Trump llama el “pequeño comunista”

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso