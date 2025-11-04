Muebles Sur se va a quiebra tras fallido proceso de reorganización por millonaria deuda

Hace pocos minutos concluyó la junta de acreedores de Muebles Sur, empresa vinculada al empresario Christian Vidal Miserda, sin que se alcanzara un acuerdo respecto a su propuesta de reorganización. Esto se debió al fracaso de las negociaciones para la incorporación de un nuevo socio al capital de la empresa.

A raíz de lo anterior, el 1° Juzgado Civil de Santiago designó a Francisco Conejeros como liquidador titular. Conejeros, abogado de la Universidad Diego Portales, cuenta con nueve años de experiencia como liquidador concursal, además de más de una década de trayectoria en normalización bancaria y recuperación de créditos.

Muebles Sur cuenta con más de 75 años de historia y en mayo de este año solicitó su reorganización concursal debido a un complejo escenario financiero.

Según consta en la audiencia, la empresa voluntariamente retiró la propuesta de reorganización debido a que no se contaba con el financiamiento requerido para el capital de trabajo. Esto en una muestra de seriedad.

En su presentación, el objetivo de la firma era evitar su quiebra, reestructurar sus pasivos —que ascienden a más de $2.700 millones— y encauzar un plan de reactivación tras un complejo escenario financiero que se agudizó durante el año 2023.

Muebles Sur cuenta con la asesoría legal de Castañeda & Pino Abogados.

“El deterioro financiero reciente se debe a una combinación de factores que afectaron la operación y liquidez de la empresa”, indica el documento. Entre ellas, se enumeran “altos gastos de Capex durante 2023, derivados del cambio necesario de casa matriz, oficinas y bodega”, una fuerte “reducción del acceso a financiamiento de líneas Comex” y la “crisis en el mercado inmobiliario”, que incidió directamente en la caída de las ventas.

El escrito consignó que “durante el periodo del Covid-19 se mantuvieron los pagos normalizados de sueldos y arriendos a pesar de la caída en los ingresos, generando una importante pérdida de capital”, lo que debilitó su posición financiera estructural. En paralelo, la empresa también atribuye su crisis a la “desaceleración económica y situación país, lo que ha afectado la disposición de los consumidores a adquirir bienes durables como muebles”.