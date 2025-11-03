OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

TDLC designa a Deloitte para peritaje en controversia entre BancoEstado y Banco Santander por tarifas interbancarias

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) nombró a Deloitte para hacer un peritaje sobre la disputa entre Banco Santander y BancoEstado por las tarifas interbancarias. EY había rechazado el encargo por verse imposibilitada a cumplir "en tiempo y forma".

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
FILE PHOTO: The Deloitte company logo is seen in Warsaw, Poland, May 31, 2023. REUTERS/Kacper Pempel/File Photo KACPER PEMPEL

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) nombró a Deloitte Auditores y Consultores Limitada para hacer un peritaje sobre la disputa entre Banco Santander y BancoEstado por las tarifas interbancarias.

En su resolución del 30 de octubre, el tribunal destacó que el objetivo del informe que debe elaborar la auditora es “la determinación de los costos en que incurre Banco Estado para la prestación del servicio de recepción de transferencias electrónicas interbancarias, durante el periodo comprendido entre enero de 2021 a enero de 2024, ambos meses inclusive”.

Deloitte tiene tres días para aceptar o declinar el encargo y el plazo para realizar el respectivo informe se determinará una vez resuelto aquello.

Se trata de la segunda ocasión en que el TDLC designa una peritaje en el litigio. Esto luego que EY Servicios Profesionales de Auditoría y Asesorías rechazara asumir el trabajo. “Venimos en rechazar el encargo, por imposibilidad material de cumplir el encargo en tiempo y forma”, escribió Juan Francisco Martínez, en representación de EY.

Demanda

En abril del año pasado, Banco Santander presentó una demanda contra BancoEstado por el cobro abusivo de la tarifa interbancaria en transferencias electrónicas.

En su presentación, el banco de capitales hispanos solicitó al tribunal condenar a BancoEstado por infringir la libre competencia, ordenando el cese de la conducta anticompetitiva de abuso de posición dominante, y regular las tarifas interbancarias, sujetándolas a criterios objetivos, bajo una lógica económica representativa de un estándar de empresa eficiente.

También pidió imponer a Banco Estado el pago de la multa que estime el tribunal de acuerdo con la reglas establecidas en el DL 211.

Asimismo, Santander destacó que “por mucho tiempo y hasta esta fecha, Banco Estado ha sido y continúa siendo el principal actor del mercado de transferencias electrónicas interbancarias, mercado donde actualmente detenta, por lejos, la mayor participación de mercado, siendo el banco que más transferencias recibe en el mercado”.

En octubre de 2024, BancoEstado presentó su contestación ante el TDLC, rechazando las acusaciones y calificando la demanda de Banco Santander como un intento de satisfacer “mezquinos intereses económicos”. En su defensa, BancoEstado afirmó que las tarifas actuales no han sido impuestas de manera unilateral, sino que ambas instituciones han cobrado y pagado las mismas tarifas de manera recíproca desde 1996.

BancoEstado argumenta que Santander está intentando modificar una relación comercial que ha sido beneficiosa para ambas partes durante décadas. “Pretenden imponer unilateralmente una nueva tarifa, en contravención a toda la relación comercial que se ha llevado entre las partes por años”, señaló BancoEstado en su respuesta.

Lee también:

Más sobre:NegociosEmpresasBancoEstadoBanco SantanderConflictoTDLC

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

No pudo ser candidato, pero quiere ver las elecciones en libertad: Jadue va a la Suprema para revertir su arresto domiciliario

Municipalidad de Quilicura decreta urgencia comunal tras homicidio de adulto mayor al interior de su vivienda

Kast tras el anuncio del gobierno sobre Punta Peuco: “El Presidente no está gobernando, está tratando de mantener algo de legado”

La historia detrás de Punta Peuco y quién fue su primer interno

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años

Gobierno responde a críticas de Kaiser contra SML: “Las mismas personas deben verificar tanta aberración que se dice”

Lo más leído

1.
Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

Quiénes son los 34 integrantes de la tercera generación de la familia Del Río

2.
Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

Diputados UDI exigen disculpas del biministro García tras dichos sobre la reacción política por tarifas eléctricas

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

La indignación de RN por apoyo de Desbordes a candidato republicano: “Es una falta de consecuencia y lealtad política”

5.
Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Santiago Posteguillo, escritor español: “Julio César tenía muy claro que debía dominar el relato”

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Qué significa el fin del soporte de Windows 10: ¿Debo cambiar mi computador?

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

Confirman lluvia para Santiago esta semana: revisa el día en que caerán las precipitaciones, según el tiempo

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

La historia del hombre que fue encarcelado por 40 años y sentenciado a muerte por un crimen que nunca cometió

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Qué material es el más “seguro” para los utensilios de cocina y cuál deberías evitar

Servicios

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Anuncian regreso de AC/DC a Chile: revisa cuándo es la venta de entradas

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del domingo 2 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Túnez vs. Fiji por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

No pudo ser candidato, pero quiere ver las elecciones en libertad: Jadue va a la Suprema para revertir su arresto domiciliario
Chile

No pudo ser candidato, pero quiere ver las elecciones en libertad: Jadue va a la Suprema para revertir su arresto domiciliario

Municipalidad de Quilicura decreta urgencia comunal tras homicidio de adulto mayor al interior de su vivienda

Kast tras el anuncio del gobierno sobre Punta Peuco: “El Presidente no está gobernando, está tratando de mantener algo de legado”

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle
Negocios

SMA formula cargos contra Prolesur por descarga de residuos líquidos en río Calle Calle

Tasa de desocupación extranjera baja en el trimestre julio-septiembre

Gastar mejor: el mensaje del FMI para el mundo (y Chile)

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park
Tendencias

Quién es Emily Armstrong y cómo llegó a ser la flamante vocalista de Linkin Park

Cómo era el Desierto de Atacama hace 230 millones de años, según un inédito hallazgo científico

Cómo Venezuela busca ayuda de Rusia, China e Irán en medio de las crecientes tensiones con EEUU

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta rescinde contrato con los cruzados y deja el fútbol tras dura lesión
El Deportivo

Se retira un multicampeón con la UC: Valber Huerta rescinde contrato con los cruzados y deja el fútbol tras dura lesión

Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Chile en el Mundial Sub 17

Brayan Cortés festeja en Uruguay: Peñarol vence a Defensor Sporting y se corona campeón del Clausura

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años
Cultura y entretención

Con The Wailers y Cultura profética: Surfestival revela su cartel de artistas para la celebración de sus 20 años

El crítico Javier Edwards y el boom de comentar libros en la web: “Internet parece dominada por contenidos ruidosos”

Con 15 estrenos absolutos y un renovado foco en la música chilena, parte el 34º Festival de Música Contemporánea UC

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”
Mundo

Trump pone en duda ir a guerra con Venezuela, pero advierte que Maduro “tiene los días contados”

El presidente de Finlandia afirma que el mundo entró “en una nueva era nuclear”

El plan de Irán de cambiar su capital por la escasez de agua

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló
Paula

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo