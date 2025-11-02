OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Pulso

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau cuestionó la decisión de la oposición de rechazar casi todas las partidas de la discusión del Presupuesto a sólo dos semanas de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias.

Leonardo CárdenasPor 
Leonardo Cárdenas
03 Octubre 2025 Entrevista a Nicolas Grau, Ministro de Hacienda Foto: Andres Perez Andres Perez

“Creo que lo que está ocurriendo acá responde, en parte, a una lógica más bien electoral. Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante que han mostrado con el tiempo. Espero que esa disposición se refleje tanto en la discusión presupuestaria como en otras áreas”.

Con estas palabras, el ministro de Hacienda, Nicolas Grau, cuestionó este domingo la decisión de la oposición de rechazar casi todas las partidas de la discusión del Presupuesto 2026 a sólo dos semanas de las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias, entrevistado en el programa Estado Nacional de TVN.

El secretario de Estado sostuvo que José Antonio “Kast (líder del Partido Republicano) tiene el récord de nunca haber llegado a un acuerdo con nadie en nada. Fue diputado durante 16 años y nadie recuerda un acuerdo importante que haya impulsado, algo que realmente haya mejorado la vida de las personas”. Por lo tanto, dijo que “es normal que él haga un llamado a rechazarlo todo”.

Grau diferenció los esfuerzos de diálogo que ha mantenido parte de la oposición en contraste con la postura del Partido Republicano, destacando que “hemos alcanzado acuerdos muy importantes con Chile Vamos, con Demócratas y con otros sectores, lo que nos ha permitido mejorar las pensiones, avanzar en el salario mínimo y también en materia de seguridad, particularmente en el ámbito de los permisos”.

“El sector del Partido Republicano, en cambio, se dedica a calificar a los demás sectores de derecha como cobardes; así es como los trata cotidianamente. De hecho, Chile Vamos se jacta, con razón, de haber logrado acuerdos importantes que han significado mejoras concretas para la ciudadanía”, señaló.

Grau también desestimó las críticas que han planteado parlamentarios de oposición de falta de transparencia al gobierno.

“Aquí lo que ocurrió, para explicárselo bien a la ciudadanía, es que no es que el Presupuesto se haya rechazado totalmente. Esta es una etapa, pero perdimos una etapa clave. Históricamente, la comisión mixta —integrada por trece senadores y trece diputados— es un espacio donde participa la gente que más conoce del tema presupuestario, porque reúne a las dos comisiones de Hacienda, además de otros integrantes del Senado", indicó.

“Normalmente, lo que ocurre en esa instancia es que se va ajustando el Presupuesto, porque nunca llega perfecto: la ley que ingresa siempre tiene muchos aspectos que deben corregirse o discutirse. Pero lo que sucedió esta vez es que, dada la estrategia de rechazarlo todo —todo, absolutamente todo—, no tuvimos la posibilidad de mejorar el Presupuesto”, manifestó el titular de Hacienda.

A pesar de las complicaciones, Grau se mostró confiado en que logrará convencer a la oposición para aprobar la ley de Presupuestos 2026.

“Vamos a alcanzar, porque soy optimista, pero lo vamos a hacer con menos tiempo, y cuando uno lo hace con menos tiempo no queda tan bien como podría ser si lo hace con todo el tiempo”, añadió.

Esfuerzos

Grau afirmó además que “hemos hecho un esfuerzo muy importante por racionalizar los programas. Esto significa que, si existe un programa que no tiene una buena evaluación, ese programa eventualmente se reorganice o incluso se le ponga término a su presupuesto”.

Enfatizó que las evaluaciones importan y ejemplo de ello es que los programas mal evaluados reducen, en promedio, 15% su presupuesto. Y los programas bien evaluados lo aumentan en 2%.

“Yo no he tenido ninguna conversación con un parlamentario de derecha, de Chile Vamos, en que nos podamos sentar en detalle a ver cómo mejoramos la calidad de vida de los chilenos. Sí lo estoy haciendo con el oficialismo y lo hemos hecho siempre con la oposición. Entonces, estamos perdiendo el foco y los parlamentarios de oposición por dos semanas decidieron renunciar a la importante labor que tienen como voceros de la ciudadanía para mejorar un Presupuesto dada su visión”, sostuvo.

“Estas críticas me parece que no son coherentes entre sí, porque algunas apuntan a que hay que gastar mucho más, otras que hay que gastar mucho menos. Yo, honestamente, todavía no tengo claro qué es lo que busca la oposición. Y entonces, teníamos ciertas señales de que estas críticas, que eran inorgánicas, no necesariamente coherentes, se iban a expresar en un rechazo total. Y yo pensé que eso no iba a ocurrir, honestamente”, acotó.

Más sobre:NegociosEmpresasHaciendaGrauOposiciónGobiernoEconomía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Alcalde Iglesias entrega a apoyo a candidato José Miguel González en desmedro de timonel UDI

ME-O critica rechazo al Presupuesto 2026: “Es un anticipo de lo que va a pasar si salen electas las dos primeras coaliciones: bloqueo”

Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel

Balance de tránsito: Carabineros reporta 21 fallecidos y 166 detenidos durante fin de semana largo

“Carece de todo respaldo y evidencia”: Cordero apunta contra Matthei tras dichos sobre el Plan Nacional de Búsqueda

El huracán ‘Melissa’ deja ya 64 muertos en su paso por el Caribe

Lo más leído

1.
10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

10 detenidos y más de 200 vehículos fuera de circulación tras fiscalizaciones por “rodadas” de motos en Halloween

2.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el mar antártico

3.
Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

Tras desmentido del SML por osamentas sin periciar: Kaiser señala que declaración “es engañosa y defrauda la fe pública”

4.
SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

SML desmiente a Kaiser y niega existencia de osamentas sin periciar en casos de víctimas de la dictadura

5.
“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

“Son unos desalmados”: Kaiser califica el Plan Nacional de Búsqueda como “estafa” y cuestiona actuar del gobierno en DDHH

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. O’Higgins en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Elche en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Bournemouth por la Premier League

Alcalde Iglesias entrega a apoyo a candidato José Miguel González en desmedro de timonel UDI
Chile

Alcalde Iglesias entrega a apoyo a candidato José Miguel González en desmedro de timonel UDI

ME-O critica rechazo al Presupuesto 2026: “Es un anticipo de lo que va a pasar si salen electas las dos primeras coaliciones: bloqueo”

Balance de tránsito: Carabineros reporta 21 fallecidos y 166 detenidos durante fin de semana largo

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”
Negocios

Grau por rechazo del Presupuesto: “Chile Vamos ha tomado la lógica de Republicanos y espero que después de la elección retome una actitud más dialogante”

En la hora del adiós: Viaje a los inicios de Telefónica en Chile

La aventura neoyorquina de Corbo, Hurtado y Larraín

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes
Tendencias

La pastilla que están tomando cada vez más las mujeres para situaciones estresantes

Cuál es el truco para ser feliz, según un estudio que duró seis años

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

En vivo: Huachipato recibe a una U que no quiere quedar atrás en la meta por clasificar a la Copa Libertadores
El Deportivo

En vivo: Huachipato recibe a una U que no quiere quedar atrás en la meta por clasificar a la Copa Libertadores

Coquimbo en las puertas del listado: las campañas de los campeones inéditos del fútbol chileno

Hoy se pueden quedar con la corona: los resultados que le dan el título a Coquimbo Unido

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”
Cultura y entretención

Gustavo Rodríguez, escritor: “Si fuera panadero, le habría entregado panes deliciosos a mi madre; pero soy un escritor”

Luis Jara lanza su primer libro autobiográfico: “Acá no hay arrepentimiento de nada”

El último acto de Héctor Noguera, un apóstol de la cultura chilena

Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel
Mundo

Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel

El huracán ‘Melissa’ deja ya 64 muertos en su paso por el Caribe

Incendio en una tienda en México deja al menos 23 muertos, incluidos cuatro niños

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”