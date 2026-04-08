Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez

Con la excepción de un largometraje basado en su primera novela, Bajar es lo peor, la obra de Mariana Enriquez durante muchos ha permanecido fuera del radar de las series o películas. Eso recién está cambiando ahora, con la cinta La virgen de la tosquera (2025), inspirada en dos relatos incluidos en la colección de cuentos Los peligros de fumar en la cama –que acaba de llegar a HBO Max–, y con Mis muertos tristes, miniserie dirigida por Pablo Larraín que debutará en todo el mundo a través de Netflix.

Esta nueva producción se estrenará en el servicio de streaming durante el segundo semestre de 2026. Compuesta de cuatro episodios, seguirá a Ema (Mercedes Morán), una médica de 60 años que puede ver y escuchar a los muertos. Como se desprende de las primeras imágenes –liberadas por la plataforma este martes–, será una historia lúgubre encabezada mayoritariamente por personajes femeninos.

Foto: Netflix Pablo Larraín / Netflix

Mis muertos tristes, el cuento que inaugura Un lugar soleado para gente sombría, es la principal referencia de la adaptación audiovisual que lleva el mismo nombre. Es la historia de una mujer que veía fantasmas cuando trabajaba como doctora en un hospital y ahora los ve en su casa, comenzando por su difunta madre, una mujer que padeció de cáncer y que ahora “vive” junto a ella.

La miniserie que alistan Fábula y el director de El club (2015) también recoge elementos de otros dos relatos incluidos en esa misma colección publicada en 2024: Julie, sobre una joven de 21 años con obesidad que juega con sus amigos invisibles, y Un lugar soleado para gente sombría, sobre una mujer argentina residente en Estados Unidos que escribe artículos para revistas paranormales.

Según explicó Enriquez a Culto en 2025, la idea de fusionar los tres cuentos fue de Larraín. “Para mí son tres cuentos muy diferenciados pero Pablo como lector vio un mundo, entonces pensó una historia que los entrelaza, y a mí me pareció bien tomar ese riesgo, ver cómo funcionaba. Fue un proceso muy interesante, muy distinto para mí, nunca lo había hecho. Fue muy fácil de hacer”, explicó, junto con contar que, si bien no se abocó a la escritura de los guiones, se encargó de leer y supervisar la labor de Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el propio Larraín.

“Aprendí un montón de lo que significa una adaptación, de cuánto un autor tiene que escuchar a los lectores, de la diferencia entre una narrativa audiovisual y una narrativa literaria”, apuntó.

Pablo Larraín / Netflix

“La literatura de Mariana es particularmente visual, siempre brillante y siempre peligrosa. Es un terror doméstico, casual, que inspira e inspirará muchas adaptaciones al cine y la televisión. Agradezco a Netflix la oportunidad de trabajar con este equipo de gente que admiro y que sin duda hará todo lo posible para hacer la mejor miniserie posible”, indicó el realizador de Tony Manero (2008) en junio pasado, en el momento en que se anunció el inicio de las filmaciones.

Si en la ficción la actriz argentina Mercedes Morán interpreta a Ema, Dolores Fonzi encarna a Julie, su sobrina, quien posee el mismo don que ella, aunque de una forma mucho más intensa y sexual. “Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una perturbadora cadena de eventos que alteran el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, contagiando a todo un barrio con voces del más allá”, detalló Netflix.

El elenco de Mis muertos tristes también es integrado por Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva, Carolina Sánchez Álvarez y la actriz chilena Luz Jiménez.

En su tercera incursión como director en el mundo de las series –después de las dos temporadas de Prófugos y la miniserie La historia de Lisey, basada en la novela homónima de Stephen King–, Larraín estuvo acompañado de sus colaboradores habituales: Juan de Dios Larraín y Ángela Poblete en la producción, Sergio Armstrong en la dirección de fotografía y Rodrigo Bazaes en el diseño de producción. El rodaje se dividió entre Buenos Aires (exteriores y locaciones) y Santiago (interiores).

Pablo Larraín / Netflix

Esta es su primera colaboración con Netflix desde El Conde (2023), la sátira en que imaginó a Augusto Pinochet como un viejo vampiro. Según Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica, “nuestra creciente apuesta por las mejores historias argentinas cobra un sentido adicional al tener a uno de los directores latinoamericanos más importantes detrás de este nuevo proyecto. Trabajar junto con Pablo Larraín para llevar a la pantalla los cuentos de Mariana Enriquez nos pareció una combinación ineludible”.

Mis muertos tristes estará disponible en el servicio de streaming durante la segunda mitad de 2026.