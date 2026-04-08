SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Culto

    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez

    Las actrices argentinas Mercedes Morán y Dolores Fonzi lideran Mis Muertos Tristes, miniserie de cuatro capítulos que fusiona tres cuentos de la reputada autora. La protagonista es una mujer de 60 años con un don particular. Netflix liberó sus primeras imágenes y reveló su fecha de estreno.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez

    Con la excepción de un largometraje basado en su primera novela, Bajar es lo peor, la obra de Mariana Enriquez durante muchos ha permanecido fuera del radar de las series o películas. Eso recién está cambiando ahora, con la cinta La virgen de la tosquera (2025), inspirada en dos relatos incluidos en la colección de cuentos Los peligros de fumar en la cama –que acaba de llegar a HBO Max–, y con Mis muertos tristes, miniserie dirigida por Pablo Larraín que debutará en todo el mundo a través de Netflix.

    Esta nueva producción se estrenará en el servicio de streaming durante el segundo semestre de 2026. Compuesta de cuatro episodios, seguirá a Ema (Mercedes Morán), una médica de 60 años que puede ver y escuchar a los muertos. Como se desprende de las primeras imágenes –liberadas por la plataforma este martes–, será una historia lúgubre encabezada mayoritariamente por personajes femeninos.

    Foto: Netflix Pablo Larraín / Netflix

    Mis muertos tristes, el cuento que inaugura Un lugar soleado para gente sombría, es la principal referencia de la adaptación audiovisual que lleva el mismo nombre. Es la historia de una mujer que veía fantasmas cuando trabajaba como doctora en un hospital y ahora los ve en su casa, comenzando por su difunta madre, una mujer que padeció de cáncer y que ahora “vive” junto a ella.

    La miniserie que alistan Fábula y el director de El club (2015) también recoge elementos de otros dos relatos incluidos en esa misma colección publicada en 2024: Julie, sobre una joven de 21 años con obesidad que juega con sus amigos invisibles, y Un lugar soleado para gente sombría, sobre una mujer argentina residente en Estados Unidos que escribe artículos para revistas paranormales.

    Según explicó Enriquez a Culto en 2025, la idea de fusionar los tres cuentos fue de Larraín. “Para mí son tres cuentos muy diferenciados pero Pablo como lector vio un mundo, entonces pensó una historia que los entrelaza, y a mí me pareció bien tomar ese riesgo, ver cómo funcionaba. Fue un proceso muy interesante, muy distinto para mí, nunca lo había hecho. Fue muy fácil de hacer”, explicó, junto con contar que, si bien no se abocó a la escritura de los guiones, se encargó de leer y supervisar la labor de Guillermo Calderón, Anastasia Ayazi y el propio Larraín.

    “Aprendí un montón de lo que significa una adaptación, de cuánto un autor tiene que escuchar a los lectores, de la diferencia entre una narrativa audiovisual y una narrativa literaria”, apuntó.

    Pablo Larraín / Netflix

    “La literatura de Mariana es particularmente visual, siempre brillante y siempre peligrosa. Es un terror doméstico, casual, que inspira e inspirará muchas adaptaciones al cine y la televisión. Agradezco a Netflix la oportunidad de trabajar con este equipo de gente que admiro y que sin duda hará todo lo posible para hacer la mejor miniserie posible”, indicó el realizador de Tony Manero (2008) en junio pasado, en el momento en que se anunció el inicio de las filmaciones.

    Si en la ficción la actriz argentina Mercedes Morán interpreta a Ema, Dolores Fonzi encarna a Julie, su sobrina, quien posee el mismo don que ella, aunque de una forma mucho más intensa y sexual. “Lo que comienza como un reencuentro familiar se convierte en una perturbadora cadena de eventos que alteran el equilibrio entre el mundo de los vivos y los muertos, contagiando a todo un barrio con voces del más allá”, detalló Netflix.

    El elenco de Mis muertos tristes también es integrado por Alejandra Flechner, Carlos Portaluppi, Germán de Silva, Carolina Sánchez Álvarez y la actriz chilena Luz Jiménez.

    En su tercera incursión como director en el mundo de las series –después de las dos temporadas de Prófugos y la miniserie La historia de Lisey, basada en la novela homónima de Stephen King–, Larraín estuvo acompañado de sus colaboradores habituales: Juan de Dios Larraín y Ángela Poblete en la producción, Sergio Armstrong en la dirección de fotografía y Rodrigo Bazaes en el diseño de producción. El rodaje se dividió entre Buenos Aires (exteriores y locaciones) y Santiago (interiores).

    Pablo Larraín / Netflix

    Esta es su primera colaboración con Netflix desde El Conde (2023), la sátira en que imaginó a Augusto Pinochet como un viejo vampiro. Según Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica, “nuestra creciente apuesta por las mejores historias argentinas cobra un sentido adicional al tener a uno de los directores latinoamericanos más importantes detrás de este nuevo proyecto. Trabajar junto con Pablo Larraín para llevar a la pantalla los cuentos de Mariana Enriquez nos pareció una combinación ineludible”.

    Mis muertos tristes estará disponible en el servicio de streaming durante la segunda mitad de 2026.

    Lee también:

    Más sobre:SeriesMis Muertos TristesPablo LarraínMariana EnriquezMercedes MoránDolores FonziNetflixFábulaLuz JiménezGuillermo CalderónAnastasia AyaziSergio ArmstrongRodrigo BazaesAlejandra FlechnerCarlos PortaluppiGermán de SilvaCarolina Sánchez ÁlvarezUn Lugar Soleado Para Gente SombríaJuan de Dios LarraínFrancisco RamosPaco RamosSeries de CultoQue Ver

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sedini responde a las recriminaciones por su ausencia en el Congreso y por la falta de test de drogas del gabinete

    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    Arco llega al streaming: dónde ver la alabada película animada de ciencia ficción

    Con “modificaciones menores”: Ministerio de Energía reingresa a Contraloría los decretos retirados para revisión

    La Fed refuerza cautela en medio de la incertidumbre, pero no descarta del todo un escenario de baja de tasas

    Lo más leído

    1.
    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    2.
    Un escenario 360° y 200 mil personas en el Estadio Nacional: los hitos del regreso de BTS a Chile

    Un escenario 360° y 200 mil personas en el Estadio Nacional: los hitos del regreso de BTS a Chile

    3.
    Íntimo y clásico: U2 vuelve a respirar con su mejor trabajo en años

    Íntimo y clásico: U2 vuelve a respirar con su mejor trabajo en años

    4.
    Arco llega al streaming: dónde ver la alabada película animada de ciencia ficción

    Arco llega al streaming: dónde ver la alabada película animada de ciencia ficción

    5.
    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    El Diablo Viste a la Moda 2 presenta tráiler con nueva canción de Lady Gaga y Doechii: lo puedes ver aquí

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Nacional por la Copa Libertadores

    A qué hora y dónde ver a Coquimbo Unido vs. Nacional por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Liverpool por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Liverpool por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Atlético Madrid por la Champions League en TV y streaming

    Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencias Ximena Lincolao
    Chile

    Agreden en la Universidad Austral a la ministra de Ciencias Ximena Lincolao

    Sedini responde a las recriminaciones por su ausencia en el Congreso y por la falta de test de drogas del gabinete

    Detienen a dos inspectores municipales de San Miguel denunciados por pedir dinero a conductora para omitir infracción de tránsito

    Con “modificaciones menores”: Ministerio de Energía reingresa a Contraloría los decretos retirados para revisión
    Negocios

    Con “modificaciones menores”: Ministerio de Energía reingresa a Contraloría los decretos retirados para revisión

    La Fed refuerza cautela en medio de la incertidumbre, pero no descarta del todo un escenario de baja de tasas

    Canciller Pérez Mackenna espera cerrar este año acuerdo de asociación económica con India

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán
    Tendencias

    Qué se sabe sobre el acuerdo de alto al fuego entre Estados Unidos e Irán

    Por qué se cree que Kim Ju-ae, la hija de Kim Jong-un, podría suceder a su padre

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    ¿Hay movimientos? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la sentencia contra Unión La Calera
    El Deportivo

    ¿Hay movimientos? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la sentencia contra Unión La Calera

    Unión La Calera pierde la apelación: Segunda Sala ratifica sanción y queda colista en la Liga de Primera

    En vivo: Barcelona enfrenta al Atlético Madrid por la ida de los cuartos de final de la Champions League

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez
    Cultura y entretención

    Muertos y secretos familiares: todo lo que sabemos de la serie que junta a Pablo Larraín y Mariana Enriquez

    Arco llega al streaming: dónde ver la alabada película animada de ciencia ficción

    Un escenario 360° y 200 mil personas en el Estadio Nacional: los hitos del regreso de BTS a Chile

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN
    Mundo

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    Peajes en Ormuz y enriquecimiento de uranio: las dudas que deja el alto al fuego entre EE.UU. e Irán

    Irán interrumpe el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel a Líbano

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo