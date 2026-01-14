Nueva serie chilena de Netflix junta a Fernanda Urrejola, Matías Bize y Paz Bascuñán

Tras rematar 2025 con los estrenos de la película Limpia y la segunda temporada de Baby Bandito, Netflix continúa estrechando sus lazos con Chile y ahora anuncia un nuevo título producido en el país.

Se trata de El hijo perfecto, una serie creada y escrita por Diego Ayala y Constanza Figari que tiene a Fernanda Urrejola y Susana Hidalgo en los roles principales.

Isidora Melo /Netflix

De acuerdo con información compartida por la plataforma a Culto, la historia gira en torno a dos madres (Urrejola y Hidalgo) que se enfrentan a una dolorosa encrucijada cuando descubren que el hijo (Samuel Levine) que tanto desearon y planificaron está lejos de ser perfecto.

Producida por Parox (El reemplazante, Los mil días de Allende), la ficción ya inició su rodaje bajo la dirección de Matías Bize y Constanza Figari. Ambos realizadores debutan en el formato; Bize, una de las voces más reconocidas de la generación de cineastas nacionales que debutó en los 2000, estrenó su largometraje más reciente en 2022 (El castigo). En tanto, Figari logró elogios con su ópera prima, 7 Semanas (2016), un drama sobre una joven estudiante de danza que decide abortar

El hijo perfecto también cuenta en su elenco con Paz Bascuñán, Max Salgado y Octavia Bernasconi.

La producción se convierte en la cuarta serie original de Netflix en Chile. Antes el servicio de streaming realizó 42 Días en la oscuridad y Baby Bandito,y tiene pendiente de estreno la serie inspirada en el caso Matute Johns, todas producidas por Fábula.