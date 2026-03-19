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    Sin pegar primero y una suma de errores defensivos: los problemas de la UC de Daniel Garnero que aún no logra despegar en 2026

    El equipo estudiantil ha comenzado perdiendo en seis de siete fechas del torneo y los errores defensivos que obligan a reaccionar han sido una complicación recurrente. Entre esos desajustes y un plantel golpeado por lesiones, la UC busca corregir a tiempo para encontrar la regularidad antes de la Copa Libertadores.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Sin pegar primero y una suma de errores defensivos: los problemas de la UC de Daniel Garnero que no logra despegar en 2026. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad Católica todavía no encuentra estabilidad en la temporada 2026. El equipo de Daniel Garnero muestra capacidad para reaccionar en los partidos, pero esa virtud se ha transformado, al mismo tiempo, en su principal síntoma de irregularidad. La UC casi siempre empieza desde atrás. Ese patrón, repetido jornada tras jornada, explica buena parte de las dudas que hoy rodean al conjunto cruzado.

    El empate 2-2 ante Everton en el Claro Arena volvió a evidenciar esa tendencia. Antes de los 10 minutos, Católica ya estaba dos goles abajo, víctima de errores propios. El equipo precordillerano logró recomponerse con un tanto de Fernando Zampedri y el empate de Jimmy Martínez, pero el rescate no alcanza para ocultar un problema que se ha vuelto recurrente: la dificultad para controlar los partidos desde el inicio.

    La estadística es elocuente. En seis de las siete fechas de la Liga de Primera, el cuadro de la franja ha comenzado perdiendo. Si se suman los encuentros de la Supercopa, el registro se amplía a ocho partidos en la temporada y en apenas uno de ellos con la UC anotando el primer gol. El único caso fue ante Deportes Concepción, en el triunfo 2-0 como local. Hasta ahora, Católica lleva 13 goles a favor y 10 en contra en la Liga de Primera. Tres partidos empatados, dos empates y otras dos derrotas. Están en el cuarto lugar de la tabla.

    Para Garnero, la situación es clara. El técnico ha reconocido que el equipo no ha logrado “pegar primero”, una condición que considera fundamental para desarrollar el juego que pretende instalar. La realidad de la cancha ha obligado a la UC a actuar en sentido contrario. El de perseguir el marcador.

    Esa dinámica termina condicionando todo. Cuando la UC queda en desventaja temprana, los partidos se desordenan. El equipo se vuelve más impaciente, pierde precisión en la circulación y queda expuesto en las transiciones. El propio entrenador lo explicó tras el empate con Everton. “Al hablar del juego, es difícil cuando planificas una cosa y en menos de 10 minutos pierdes por dos goles”, señaló.

    La Zampedri-dependencia es otro de los síntomas de la UC. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Fallas propias

    El origen del problema no es único, pero sí tiene un denominador común, el de los errores defensivos. En el duelo frente a los viñamarinos, por ejemplo, el primer tanto llegó tras una desatención en la banda derecha, donde el principal apuntado ha sido Bernardo Cerezo, mientras que el segundo nació de una mala salida del arquero Vicente Bernedo.

    No fue un episodio aislado. En el debut ante Deportes La Serena también hubo desajustes defensivos que derivaron en goles tempranos, donde une error de Juan Ignacio Díaz complicó a los cruzados, y algo similar ocurrió en la caída estudiantil frente a Cobresal. En varios encuentros, los cruzados han intervenido directamente en las jugadas que terminan en su propia portería.

    En esa línea, en el inicio de la temporada también se han evidenciado rendimientos individuales por debajo de lo esperado. Por ejemplo, Branco Ampuero bajo su rendimiento. Algunos jugadores todavía están en proceso de adaptación, mientras que otros han alternado actuaciones irregulares. Garnero, de hecho, ha remarcado que la mejora del equipo depende en buena medida de elevar los niveles personales.

    En medio de esas dificultades, hay figuras que sostienen al equipo. La más evidente es Fernando Zampedri. El delantero argentino atraviesa el mejor arranque de temporada de su carrera. Sus goles han sido determinantes para mantener competitiva a la UC en varios partidos. Contra Everton, nuevamente apareció en un momento clave para descontar justo antes del descanso.

    Pero el protagonismo del goleador también revela una dependencia estructural. Cuando el equipo necesita respuestas inmediatas, suele recurrir a su capacidad en el área o a la pelota detenida, otra herramienta que ha sido recurrente en el ciclo de Garnero.

    El mediocampo, por su parte, todavía busca equilibrio. Gary Medel ha aportado liderazgo y claridad en la salida, Jimmy Martínez entró rápido en la dinámica, mientras que Matías Palavecino intenta convertirse en el generador de juego que el equipo necesita. Sin embargo, el ex Coquimbo Unido ha sido irregular. Si buen suma cuatro asistencias, no toma la conducción del equipo que se espera de su figura.

    Múltiples bajas

    La línea defensiva tampoco ha logrado transmitir la solidez que caracterizó a la UC en el tramo final de 2025. En ese contexto, las rotaciones tampoco han terminado de estabilizar el funcionamiento.

    El plantel convive con varias bajas importantes. Tomás Asta-Buruaga quedó fuera por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, mientras que Sebastián Arancibia continúa en recuperación tras una cirugía por pubalgia. El juvenil Ignacio Pérez arrastra una tendinopatía rotuliana y Jeffrey Sekgota se rehabilita de una fractura de tobillo que requirió operación. Daniel González, en tanto, se encuentra en proceso de reintegro después de un procedimiento torácico. En tanto, Fernando Zuqui ya entrena a la par de sus compañeros y puede ser opción desde las próximas semanas.

    Las ausencias reducen alternativas y obligan al cuerpo técnico a reorganizar constantemente el equipo. Aunque Garnero ha insistido en que el plantel tiene profundidad, la acumulación de lesiones ha condicionado el margen de maniobra.

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