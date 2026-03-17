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    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 7

    La séptima jornada del Campeonato Nacional culiminó con la victoria del Cacique sobre Huachipato.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    ¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 7. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Finalizó la séptima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo es líder en solitario gracias a su triunfo ante Huachipato. La U, en tanto, respira tras su victoria ante Coquimbo Unido con el debut de Jhon Valladares como técnico interino. La UC de Garnero rescató un empate ante Everton luego de estar 2-0 abajo.

    Los resultados de la séptima fecha de la Liga de Primera

    Así quedó la tabla de la Liga de Primera

    PosiciónEquipoPartidos jugadosDiferencia de golesPuntos
    1Colo Colo7415
    2Deportes Limache7814
    3Ñublense7312
    4Universidad Católica7311
    5Universidad de Concepción7-311
    6Audax Italiano7210
    7Unión La Calera7110
    8Universidad de Chile7110
    9O’Higgins7-110
    10Deportes La Serena729
    11Coquimbo Unido709
    12Huachipato7-39
    13Palestino708
    14Everton7-37
    15Cobresal7-67
    16Deportes Concepción7-84

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