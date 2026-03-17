¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 7.

Finalizó la séptima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo es líder en solitario gracias a su triunfo ante Huachipato. La U, en tanto, respira tras su victoria ante Coquimbo Unido con el debut de Jhon Valladares como técnico interino. La UC de Garnero rescató un empate ante Everton luego de estar 2-0 abajo.

Los resultados de la séptima fecha de la Liga de Primera

Así quedó la tabla de la Liga de Primera