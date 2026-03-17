¿En qué lugar quedaron Colo Colo, la U y la UC? Revisa la tabla de posiciones de la Liga de Primera tras la Fecha 7
La séptima jornada del Campeonato Nacional culiminó con la victoria del Cacique sobre Huachipato.
Finalizó la séptima jornada de la Liga de Primera. Colo Colo es líder en solitario gracias a su triunfo ante Huachipato. La U, en tanto, respira tras su victoria ante Coquimbo Unido con el debut de Jhon Valladares como técnico interino. La UC de Garnero rescató un empate ante Everton luego de estar 2-0 abajo.
Los resultados de la séptima fecha de la Liga de Primera
- Audax Italiano 3-0 Deportes Concepción
- Coquimbo Unido 0-1 Universidad de Chile
- Universidad Católica 2-2 Everton
- Universidad de Concepción 1-0 Palestino
- Cobresal 2-5 Deportes Limache
- Ñublense 2-2 Deportes La Serena
- Unión La Calera 3-3 O’Higgins
- Colo Colo 2-0 Huachipato
Así quedó la tabla de la Liga de Primera
|Posición
|Equipo
|Partidos jugados
|Diferencia de goles
|Puntos
|1
|Colo Colo
|7
|4
|15
|2
|Deportes Limache
|7
|8
|14
|3
|Ñublense
|7
|3
|12
|4
|Universidad Católica
|7
|3
|11
|5
|Universidad de Concepción
|7
|-3
|11
|6
|Audax Italiano
|7
|2
|10
|7
|Unión La Calera
|7
|1
|10
|8
|Universidad de Chile
|7
|1
|10
|9
|O’Higgins
|7
|-1
|10
|10
|Deportes La Serena
|7
|2
|9
|11
|Coquimbo Unido
|7
|0
|9
|12
|Huachipato
|7
|-3
|9
|13
|Palestino
|7
|0
|8
|14
|Everton
|7
|-3
|7
|15
|Cobresal
|7
|-6
|7
|16
|Deportes Concepción
|7
|-8
|4
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.