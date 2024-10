Fernando Gago aplica una “medida de peso”: el estricto método al que Gary Medel se somete en Boca Juniors

Fernando Gago no fue capaz de disipar las críticas en su estreno en Boca Juniors. El nuevo entrenador de Gary Medel, que llegó como la gran esperanza para enmendar el convulsionado presente que se vive en el conjunto oro y cielo, cayó inapelablemente por 3-0 en su visita a Tigre, situación que profundizó la crisis que azota a la administración de Juan Román Riquelme.

En ese contexto, la nueva derrota xeneize generó un sinfín de cuestionamientos al otro lado de la cordillera, principalmente porque Gago no pudo plasmar el sello dinámico y explosivo que lo llevaron a destacar como DT de Racing. Sin embargo, además del traspié, los medios transandinos también sacaron a la palestra la inusual medida que adoptó el entrenador en los días previos al enfrentamiento.

Según informaron desde Argentina, los entrenamientos de Gago incluyeron un método para controlar el peso de los futbolistas y así medir el rendimiento físico en la cancha. Algo que, por ahora, en Boca necesitan con urgencia. En términos generales, dicho procedimiento consiste en que todos los futbolistas pasen por la balanza periódicamente y que ninguno exceda el +/- estipulado para cada caso. Si se pasan, como sucedió en Racing con Emiliano Vecchio y Edwin Cardona, perderán su lugar hasta que vuelvan a su peso ideal.

Junto con lo anterior, el entrenador justificó su transformadora decisión basándose en su etapa como deportista. “Para jugar al fútbol de alto rendimiento aprendí que si vos no estás bien del todo físicamente, mentalmente y futbolísticamente es muy difícil rendir. Nosotros tenemos un estricto control desde que iniciamos la pretemporada y junto con los nutricionistas y médicos definimos en qué peso ideal debe estar cada jugador. Yo bajé siete kilos con 37 años. Todos fueron rigurosos con la balanza, yo jugué en Europa muchos años y no he visto ningún jugador con sobrepeso. ¿Ves a alguno con una mala forma física? No. Entonces el fútbol argentino se merece un crecimiento desde los jugadores y el cuerpo técnico”, aclaró.

En ese sentido, Gary Medel toma nota. El Pitbull, que ha estado alejado de las canchas durante varias semanas a causa de una lesión, corre desde atrás para ganarse la confianza del nuevo adiestrador. De acuerdo a los reportes del diario Olé, la presencia del formado en Universidad Católica no está contemplada con seguridad en la conformación del plantel de cara al futuro. Misma situación que persigue a Marcos Rojo, Aaron Anselmino y Cristián Lema.

Por esta razón, en su vuelta a la actividad, el defensor chileno deberá considerar que, además de sus cualidades con el balón, tendrá que estar al 100% en cuanto a su estado físico y peso ideal.