Sigue la tensión con la UEFA: Alejandro Domínguez sorprende y afirma que Argentina es bicampeón de la Finalissima. Foto: @tapiachiqui

La cancelación de la Finalissima 2026 sumó un nuevo episodio. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, aseguró que Argentina debe ser considerada campeón del torneo pese a que el partido ante España nunca se jugó.

La declaración se produjo en el marco del sorteo de la Copa Libertadores. “La Finalissima no tuvo el final que queríamos. Estábamos listos para jugar en cancha chica, grande o donde sea”, afirmó.

Luego, fijó postura sobre el desenlace administrativo del torneo. “Argentina es bicampeón de la Finalissima”, señaló. “Si se aplicara el criterio de walkover, la selección argentina debería ser considerada nuevamente y de forma automática como la ganadora del trofeo”, agregó.

La Finalissima fue cancelada tras semanas de negociaciones sin acuerdo entre la UEFA y la Conmebol. El partido estaba programado para el 27 de marzo, pero la caída de la sede original en Qatar obligó a buscar alternativas. Desde Europa se propuso disputar el encuentro en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. La iniciativa fue rechazada por la AFA y la Conmebol al considerar que rompía la neutralidad.

También se evaluó un formato de ida y vuelta y una sede alternativa en Italia. Ninguna de las opciones prosperó. El calendario internacional y la falta de acuerdo en las fechas terminaron por cerrar la negociación. Ambas confederaciones entregaron versiones distintas tras la cancelación.

La UEFA apuntó a limitaciones de calendario y a rechazos desde Argentina. La Conmebol sostuvo que siempre estuvo disponible para jugar en sede neutral.

El trofeo quedó sin definición en cancha. En ese contexto, la postura de Domínguez introduce la posibilidad de un reconocimiento administrativo para Argentina en una competencia que no llegó a disputarse.